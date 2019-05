Opgepast: oplichters proberen beleggingen in topwijnen te slijten Redactie

23 mei 2019

De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor fraude met beleggingen in wijn. De jongste weken heeft de toezichthouder veel oproepen gekregen van consumenten die benaderd werden met aantrekkelijke aanbiedingen. Oplichters maakten hen wijs dat ze konden beleggen in topwijnen, waarna hun 'bedrijf' die met winst voor hen zou doorverkopen. In sommige gevallen werd er aanvankelijk ook een bedrag uitgekeerd aan de investeerders, om hun vertrouwen te winnen. "Tientallen slachtoffers hebben zich gemeld. Vooral Franstaligen, omdat de oplichters in Frankrijk actief zijn." De buit loopt bij sommige gedupeerden in de duizenden euro's.