Opgepast: nog altijd gevaarlijk gladde wegen jv

06u48

Bron: belga 0 BELGA Het KMI waarschuwt opnieuw voor gevaarlijk gladde wegen in het hele land, met uitzondering van de kust. Aanvriezende regen of sneeuw kunnen de wegen erg glad maken. Er zijn wel zachtere temperaturen op komst.

Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië geldt code oranje voor een groot deel van de ochtend: uitgebreide gladheid die het verkeer zeer gevaarlijk maakt. Het KMI adviseert voldoende afstand te houden in het verkeer en verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. Voor het zuiden van het land geldt die waarschuwing voor zo goed als de hele dag.

Vaandaag verwacht het KMI veel bewolking met af en toe regen of een bui, tijdelijk voorafgegaan door wat aanvriezende regen of sneeuw. In de Ardennen valt er sneeuw. Op het einde van de dag is er kans op mist. Het wordt geleidelijk zachter met maxima rond 9 graden aan zee, tussen 4 en 6 graden in het centrum van het land maarr nog altijd rond 0 graden op de Ardense hoogten. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Vanavond wordt het geleidelijk droger vanaf het westen van het land maar in de Ardennen valt er aanvankelijk nog wat neerslag, eerst sneeuw en later regen. Vannacht krijgen we nog vrij veel bewolking en kunnen lage wolken het zicht belemmeren op de Ardense hoogten. Het wordt meestal droog maar en regenbuitje blijft hier en daar mogelijk. Minima tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden in het westen van het land. In de Ardennen stijgt het kwik lichtjes in de loop van de nacht.

Van maandag tot woensdag blijft het zacht met vrij veel bewolking maar de kans op regen blijft klein. Donderdag krijgen we de doortocht van een actieve regenzone met veel wind en vanaf vrijdag wordt het opnieuw kouder met winterse buien.