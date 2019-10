Opgepast! Dieven slaan hun slag in jouw auto als jij op het kerkhof bent ADN

31 oktober 2019

12u10

Bron: Twitter, Het Nieuwsblad 0 De politie heeft een niet mis te verstane waarschuwing voor de vele mensen die in deze Allerheiligen-periode het graf van een dierbare gaan bezoeken. “Breng je een bezoekje aan een begraafplaats, sluit dan steeds je auto of fiets goed af”, zo schrijft de politie van Brugge vandaag op Twitter. “Er zijn helaas ook mensen met minder goede bedoelingen die misbruik maken van deze situatie.”

“Hou je gps en gps-houder (als de navigatie niet ingebouwd is) uit je auto en veeg de zuignapafdruk weg”, geeft de Brugse politie nog als raad aan Het Nieuwsblad. “Schakel ook altijd de bluetooth en wifi-functie van je gps, laptop of gsm in de wagen uit. Dieven zoeken naar zulke signalen en breken de auto open om ze te stelen.”

Ook jassen, handtassen of andere spullen laat je best niet in je voertuig liggen. “Want ook al hebben sommige zaken misschien weinig waarde, dieven weten dat niet en vinden het vaak toch de moeite om een ruit in te slaan om ze mee te nemen”, klinkt het. Die handtas dan maar in de koffer leggen? Ook geen goed idee, aldus de politie. Dieven houden auto’s en inzittenden namelijk vaak stiekem in de gaten om te kijken of er wat te rapen valt. En dan wordt er soms alsnog ingebroken.

De politie zou de komende dagen alvast patrouilleren aan de kerkhoven om een extra oogje in het zeil te houden.

