Opgepakte jongeren beschuldigen Brasschaatse agenten van racisme

Bron: Belga 17 Google Street View Jeugdhuis Hob Nob in Brasschaat. In Brasschaat zijn afgelopen weekend twee minderjarigen opgepakt na een vechtpartij aan jeugdhuis Hob Nob. Enkele agenten van de lokale politie raakten tijdens de interventie gewond, maar de minderjarigen beschuldigen de agenten in Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad dan weer van racistisch en gewelddadig gedrag. Volgens de gemeente zal daarom een onafhankelijk onderzoek gevraagd worden naar het optreden van de politie.

Nog voor de politie ter plaatse was, kwam een agent in burger die in de buurt was al tussenbeide. Hij zou daarbij een slag met een scherp voorwerp in het aangezicht hebben gekregen. Ook enkele van de uitgerukte agenten deelden in de klappen. Uiteindelijk nam de politie twee minderjarigen mee naar het bureel. Eén van de twee mocht na verhoor beschikken, de andere kreeg van de jeugdrechter een maatregel opgelegd.

De moeder van een van de opgepakte jongeren kondigde in de krant aan naar een andere politiezone te zullen stappen om klacht in te dienen tegen het optreden van de politie, dat volgens de jongeren zelf buitensporig gewelddadig was. Ze spreken ook van racistische uitlatingen. De politie ontkende na het incident de beschuldigingen.

"Omwille van opmerkingen die worden geformuleerd ten aanzien van de betrokken inspecteurs van de lokale politie Brasschaat wordt er een onafhankelijk onderzoek van het optreden gevraagd", stelt de gemeente Brasschaat vandaag in een reactie. Het parket van Antwerpen laat weten dat er voorlopig geen klacht is ingediend.