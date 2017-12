Opgepakte dief probeert geld in te slikken, maar krijgt geen lucht meer pla

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 1 photo_news De Antwerpse politie ontving een oproep van iemand die in de Van Stralenstraat slachtoffer was geworden van een diefstal. Een man had hem een briefje van 50 euro afgenomen. Een politieploeg kon op basis van camerabeelden de verdachte vatten ter hoogte van het Sint-Jansplein.

De verdachte, een 21-jarige man, bleek een bevel tot gevangenneming op zijn naam te hebben. Ondanks zijn verzet konden de inspecteurs hem handboeien en overbengen naar het kantoor op de Noorderlaan voor verhoor.

Tijdens de fouillering probeerde de man een verkreukeld briefje van 50 euro te verstoppen, de vermoedelijke buit van de grijpdiefstal. Op het moment dat de inspecteurs het briefje probeerden af te nemen, stak de verdachte het in zijn mond en probeerde het in te slikken. Dat lukte niet. Hij kreeg geen lucht meer en spuwde het biljet dan maar uit. Het werd in beslag genomen en de verdachte werd opgesloten.