Opgepakte clown bekent moord op ex-vriendin Klaas Danneel Katleen Vastiau

15 mei 2018

20u06

Bron: VTM Nieuws 13 De ziekenhuisclown die zondag zijn ex-vriendin om het leven bracht, heeft de feiten bekend. Dat heeft VTM Nieuws vernomen.

De man sloot de kinderen van de vrouw op de eerste verdieping van hun woning in Oudenburg op, vermoordde hun moeder beneden en verschanste zich nadien lange tijd op een dak in Bredene. Daar kon hij worden opgepakt door de politie. De man ging vandaag tot bekentenissen over.