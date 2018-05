Opgepakte clown bekent moord op ex-vriendin: "Ik wou dat politie mij doodschoot" KSN/BJM/KAV/JHM/BBO/FEL/DBL

15 mei 2018

20u06

Bron: Eigen berichtgeving 41 Na een eerste nacht in de cel werd de 31-jarige Kevin L. gisteren aan een verhoor van 8 uur onderworpen. Snikkend biechtte hij op hoe hij Caroline D. (47) op Moederdag na een relatie van drie jaar ombracht. "Omdat haar drie kinderen mij niet konden luchten."

"Ik ben naar haar huis gegaan omdat ik haar wilde zien voor Moederdag. Maar we kregen woorden. En dan heb ik haar gedood. Hoe? Ik heb haar neergestoken in de garage." Daarna trok L. met haar drie kinderen van 12, 15 en 17 naar de zolder. "Zij hebben de moord op hun moeder niet gezien", vertelde hij. "Ik heb ze boven vastgebonden."

De daaropvolgende uren bracht de dader door in de woning. "Tegen de ochtend heb ik mijn vriend Dietwin gebeld en hem gevraagd naar de woning te komen", zei hij. "Ik heb hem niet gezegd wat er allemaal gebeurd was." De jodelaar uit het Oost-Vlaamse Balegem reed na het telefoontje van zijn manager recht naar de woning. "Hij is even bij mij geweest, maar heeft niets misdaan", zette Kevin L. zijn pupil uit de wind. "Hij is kort daarna weer vertrokken."

Opgepakt in rusthuis

Nadat Dietwin H. vertrokken was, sloeg L. in paniek en trok hij naar Bredene, waar hij zich urenlang verschanste op het dak van een appartementsgebouw vlak bij zijn ouderlijke woonst. "Omdat ik besefte welke ravage ik aangericht had en zoveel spijt had, wilde ik eigenlijk doodgeschoten worden door de politie", bekende hij daarover. In diezelfde tijdspanne werd de jodelaar ingerekend door zes politiemensen in een rustoord in Oosterzele. "Die arme jongen was net bij zijn verzwakte vader op bezoek", klinkt het in de Oost-Vlaamse gemeente. "Ik heb het volste vertrouwen in mijn zoon", reageerde zijn moeder gisteren op de arrestatie. "Aan speculaties doe ik niet mee. Ik wacht liever het onderzoek af." Dat lijkt haar zoon voorlopig vrij te pleiten - al kan hem wel schuldig verzuim worden aangewreven.

Gevraagd naar het motief voor de moord, wijst L. in de richting van de drie kinderen. "Zij konden mij niet luchten." Woorden die in de omgeving van het slachtoffer enorm hard aankomen. "Dat kan toch nooit een verklaring zijn voor deze gruwel?", klinkt het. "Hoe graag Caroline Kevin ook zag, na drie jaar wilde ze de relatie definitief stoppen omdat het echt niet klikte met de kinderen. In al die tijd zaten ze nooit samen aan tafel voor het avondeten en Kevin heeft er een hele tijd voor gekozen elk contact met haar kinderen te mijden."

Kevins advocaat Tom Noyez was gisteren karig met commentaar. "Hij werkt goed mee aan het onderzoek." Vandaag verschijnt Kevin L. voor de onderzoeksrechter, die over zijn aanhouding zal beslissen.