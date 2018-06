Opgepakt meisje opgenomen in ziekenhuis, bij gebrek aan geschikte opvangplaats HA

08 juni 2018

13u01

Bron: Belga 0 De twee personen die gisterenavond zijn opgepakt nadat ze een wapen hadden getoond in metrostation Clemenceau, zijn twee minderjarigen. Eén van hen, een 16-jarige jongen, was al gekend bij de jeugdrechter en zal vandaag opnieuw voorgeleid worden. De vriendin van de tiener was gebonden aan jeugdbeschermingsmaatregelen en is opgenomen in een ziekenhuis in afwachting van een meer geschikte opvangplaats.

Het incident vond plaats rond 17.30 uur toen een patrouille van de MIVB-bewakingsdienst in het metrostation Clemenceau werd aangesproken door een omstaander die gezien had hoe drie personen met een wapen hadden staan zwaaien op het perron. Analyse van de bewakingscamera's wees uit dat één van de drie inderdaad een wapen bij had, dat hij uit een tas had gehaald en waarmee hij gezwaaid had, zonder het evenwel op iemand te richten. De verdachte had het wapen wel even op de muur gericht en een schot gelost.

Het metrostation werd daarop afgesloten en geëvacueerd, maar de drie personen hadden intussen al de metro genomen en waren verdwenen. Een patrouille van de anti-overvalbrigade van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) kon twee van hen korte tijd later wel inrekenen. Zij bleken in bezit van het wapen, dat een Airsoft-wapen bleek, en werden meegenomen voor verhoor.

"Eén van hen, de eigenaar van het wapen, is een 16-jarige die al gekend stond bij de jeugdrechtbank", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Hij wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. De tweede was zijn minderjarige vriendin. Zij stond al onder beschermingsmaatregelen die door de jeugdrechtbank waren genomen en is opgenomen in een ziekenhuis in afwachting van een meer geschikte opvangplaats. Naar de derde verdachte, die met het wapen had gezwaaid, wordt nog gezocht."