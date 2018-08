Opgelicht! Brigitte en haar gezin reden helemaal naar Spanje: gehuurde vakantievilla bestaat niet AV

05 augustus 2018

17u48

Bron: RTL 0 Een hete zomer, een voltallig gezin en een prachtige villa in Catalonië: alles was aanwezig voor de Belgische Brigitte om een fantastische vakantie te beleven in Spanje. Echter, na een lange rit van 13 uur ontdekten Brigitte en haar familie dat ze in de val van oplichters waren gelopen: de villa in Spanje bestond helemaal niet.

Het begon allemaal een paar weken geleden, wanneer het gezin hun reis voor de zomer voorbereidt. "Mijn partner is Spaans, en hij dacht dat we op een Spaanse site betere prijzen zouden krijgen." Op de website van Fotocasa kwamen we een advertentie tegen voor een prachtige villa, en de prijs was verleidelijk", legt Brigitte uit. Met vier slaapkamers, drie badkamers en 300 m² leefruimte, zag de villa er veelbelovend uit.

"Vervolgens werden we omgeleid naar TripAdvisor, de bekende prijsvergelijkingssite voor hotels en restaurants". Behalve dat deze site helemaal niet die van TripAdvisor was, maar een zeer vergelijkbare kopie. Maar dat kwam Brigitte pas bij aankomst in Spanje te weten.

Op het moment van boeking wilde Brigitte met een creditcard betalen, maar de transactie mislukte. "We hebben toen de contactpersoon, de eigenaar van de villa, gebeld. Ze vertelde ons dat er geen probleem was en dat ze ons zou boeken als we betaalden via overschrijving." Ze stuurde ons een rekeningnummer en we betaalden 3.785 euro. Na betaling ontvangt de familie zelfs documenten die de reservering bevestigden.

"Toen we aankwamen, kwamen we een huis tegen dat werd bewoond door een oudere dame, het was helemaal niet wat we hadden gereserveerd, het huis bestaat niet, en natuurlijk, nu we proberen te bellen met de contactpersoon, krijgen we geen antwoord", zegt de teleurgestelde Brigitte.

Ondertussen dienden Brigitte en haar gezin klacht in bij het lokale politiebureau. "Ik weet niet of het ergens nuttig voor zal zijn, maar we hopen ven wel. We zijn hier met mijn 21-jarige dochter, mijn 17-jarige schoonzoon en mijn 8-jarige dochter. Daarna gaan we op zoek naar een slaapplaats."

Normaal gezien zouden nog 4 familieleden bij het gezin aansluiten op vakantie, maar die blijven nu in België, aangezien de villa niet bestaat.