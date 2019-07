Opgelet voor zomergladheid: “Pas je rijstijl aan na een bui” kg

10 juli 2019

10u15 0 De komende dagen is er kans op buien en dat betekent dat het weleens glad kan worden op de weg. Daarvoor waarschuwt Agentschap Wegen en Verkeer vandaag. “Pas je rijstijl aan en hou voldoende afstand”, klinkt het.

Volgens Wegen en Verkeer is er namelijk kans op “zomergladheid”. “De eerste buien na een lange droge periode kunnen gevaarlijk zijn. Regendruppels mengen zich met vuil op de weg, zo ontstaat er een gladde, slijmerige laag.”



Bestuurders worden aangeraden hun rijstijl aan te passen wanneer het heeft geregend. Vandaag al trekt een regenzone over het land en ook de rest van de week is er kans op buien, meldt het KMI.

