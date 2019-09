Opgelet voor telefoontjes uit paradijselijke oorden: “Nummers lijken uit zone Brussel” FT

13 september 2019

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 28 De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kreeg afgelopen dagen al meer dan 30 klachten binnen van mensen die hinderlijke telefoontjes van onbekenden krijgen. Het gaat om bellers uit paradijselijke oorden als Samoa (landcode +685), Papoea-Nieuw-Guinea (+675) en Ascension (+247).

De oproep wordt meestal al na één keer rinkelen onderbroken. “Wie terugbelt, komt in contact te staan met een duur nummer. Naar alle waarschijnlijkheid verdienen de uitbaters van zulke nummers aan de ontvangst van de oproepen”, zegt ombudsman Luc Tuerlinckx. Tot een tweetal weken geleden noteerde zijn dienst dit jaar geen enkele klacht over het fenomeen. “Tot op vandaag hebben we er een 30-tal ontvangen over de recente vlaag van wangiri-fraude. Wangiri is een Japans woord dat vrij vertaald ‘verbroken na één keer’ betekent.”

Opmerkelijk is dat ongeveer 80 procent van de klachten werd ingediend door Telenet- en Base-klanten. “Er is wel een verschil met de fraude vroeger: die is uitgekookter dan in het verleden. De oproepen uit Ascension beginnen met 02, en vervolgens zeven cijfers, naar analogie met Belgische oproepnummers. Wie gebeld wordt, denkt dat hij of zij een oproep ontvangen heeft uit de zone Brussel. Dat vergroot de kans dat de nietsvermoedende klant zal terugbellen.”

Uit de klachten blijkt ook nog dat voortdurend andere nummers worden gebruikt om de oproepen te plegen. “Wanneer de gedupeerde nummers blokkeert op zijn of haar gsm, krijgt hij of zij bijgevolg nieuwe oproepen door andere exotische nummers”, zegt Tuerlinckx nog. Hij raadt iedereen af om terug te bellen naar de buitenlandse nummers. Proximus en Telenet proberen ze te blokkeren, maar dat is niet altijd eenvoudig omdat de oplichters dus erg gewiekst te werk gaan.