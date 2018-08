Opgelet voor malafide loodgieters die adverteren op Google: "Het zijn afzetters" Birgit Herteleer Dirk Van den Bogaert Katleen Vastiau

07 augustus 2018

20u49

Bron: VTM Nieuws 16 De economische inspectie waarschuwt voor malafide loodgieters, die adverteren op Google. Ze betalen om bovenaan de zoekresultaten te staan, als mensen een loodgieter googelen. Mensen denken dan dat het wel goeie loodgieters zullen zijn - maar het zijn afzetters: ze komen langs, prutsen wat aan het sanitair en presenteren je dan een torenhoge rekening.

VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer gaat op zoek naar een loodgieter in Gent. “Ik geef het ook zo in, deze site komt meteen bovenaan mijn zoekresultaten, maar dat is net dezelfde site als loodgieters Brussel, loodgieters Aalst, alleen het telefoonnummer verschilt met het lokale zonenummer waardoor mensen denken dat ze bij een lokale vakman terecht komen."

Maar wanneer we naar het nummer bellen komen we overal op hetzelfde antwoordapparaat terecht.

Oplichters

Het zijn ook dezelfde twee mannen die telkens bij klanten langsgaan, niet om iets te repareren, maar om mensen op te lichten.

Ook Kris Goossens kreeg de valse loodgieters over de vloer voor een verstopte gootsteen, zijn schoonmoeder liet de mannen binnen. ”Ze zijn een kwartier bezig geweest, daarna zeggen ze: je moet 600 euro betalen” getuigt Kris.

Economische inspectie

Over het bedrijf komen al sinds 2016 klachten binnen, de economische inspectie heeft de zaak al failliet laten gaan, maar ze doen gewoon verder.

Volgens experts kan je eens je betaalt hebt ook weinig doen omdat de bedrijfjes telkens onder een andere naam verder gaan. Ze raden aan om niet te betalen en niets te tekenen. Google zegt dat ze de sites alleen kunnen verwijderen als een melding krijgen dat ze illegaal zijn maar dat is nog niet gebeurd.

Dossier naar parket

Ook minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) ergert zich aan dergelijke praktijken. Zijn diensten hebben het gerecht trouwens al eens een dossier doorgestuurd over deze firma. Maar blijkbaar zonder gevolg.

"De economische inspectie maakt processen-verbaal op en maakt die over aan het parket, wat ook hier gebeurd is, maar het is aan het parket natuurlijk om hier de nodige gevolgen aan te geven”, zegt Peeters. Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. “Dat is natuurlijk spijtig maar het parket werkt in alle onafhankelijkheid, verzamelt ook alle informatie en daar moeten wij verder op rekenen.”

Informeren

Peeters raadt consumenten aan zich goed te informeren over de aannemer, om er zeker van te zijn dat het oké is welke aannemer langskomt. “En niet te snel betalen want eens men betaald heeft, is het heel moeilijk om het geld terug te krijgen”, besluit hij.