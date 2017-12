Opgelet voor gladde wegen: pas uw snelheid aan en hou voldoende afstand HA

06u37

Bron: Belga, Twitter 150 De La Cruz Wie de baan op moet vanochtend, kijkt beter uit voor gladde wegen. Er is plaatselijk kans op ijzel- en rijmplekken, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het agentschap volgt de situatie op de voet en zal zout strooien als dat nodig is. Afgelopen nacht rukten de strooiwagens al uit omdat het kwik onder nul was gedoken.

Ook in de feestperiode staan wij paraat: deze nacht gaan de temperaturen onder het vriespunt duiken waardoor de kans bestaat op lokale gladheid. Wij volgen de toestand op de weg op en zullen strooien waar en wanneer nodig. AWV(@ wegenenverkeer) link

Vooral op bruggen en viaducten kan het gevaarlijk glad zijn. Pas uw snelheid dus aan en hou voldoende afstand, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het KMI waarschuwt dan weer voor gladde wegen deze namiddag in bepaalde delen van Wallonië. In de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt van 13 tot 22 uur 'code oranje'. Dat wil zeggen dat er uitgebreide gladheid wordt verwacht. Verplaatsingen worden dan beter zoveel mogelijk uitgesteld.

Hou rekening met ijzel-en rijmplekken. Vooral op bruggen en viaducten kan het erg #glad zijn. Pas je snelheid aan en hou voldoende afstand. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

De temperaturen flirten deze ochtend met het vriespunt. De maxima worden pas tegen de avond bereikt, en schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. Een neerslagzone trekt vandaag over het land waarbij er eerst smeltende sneeuw kan vallen. In de Ardennen valt er verse sneeuw.

Windstoten



Er staat ook een sterke wind vandaag. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 tot 70 kilometer per uur. Aan de kust kan het in de late namiddag nog harder waaien, met windstoten van 75 of 80 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht regent het eerst nog op vele plaatsen. Vanaf het westen trekken dan enkele brede opklaringen over het land, maar later in de nacht gaat het opnieuw regenen vanaf het zuidwesten. Het weekend wordt zachter, maar blijft regenachtig.