Opgelet voor gladde wegen in heel Vlaanderen HA

06 februari 2018

06u52

Bron: Belga 35 De winter is in het land en blijft nog even. Vanochtend zijn er nog mooie opklaringen in het uiterste westen en noorden van het land. Maar elders is het zwaarbewolkt en geleidelijk slibt de hemel ook aan zee en in het noorden dicht. Het KMI waarschuwt voor gladheid vanochtend in heel Vlaanderen.

Ten zuiden van de taalgrens kan er af en toe wat lichte sneeuw vallen, vooral in de provincies Namen en Luxemburg, waar er lokaal een sneeuwlaagje van een drietal cm gevormd kan worden. Vandaag kunnen er misschien ook in het zuiden van Limburg enkele sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen. De minima liggen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond +1 of +2 graden elders. De wind waait meestal matig uit noordoost en later uit noordnoordoost. De gevoelstemperatuur ligt daardoor tussen -3 en -7 graden.

Vanavond is het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt tot betrokken, met in de Ardennen nog steeds kans op enkele sneeuwvlokken. Geleidelijk ontstaan er wat opklaringen in de noordelijke helft van het land en vooral aan zee. De minima liggen rond -7 graden in de Hoge Venen, rond -4 graden in het centrum en rond -3 graden aan zee.

Morgenvoormiddag is er veel bewolking. Later wordt het in de meeste streken overwegend zonnig. In het uiterste zuidoosten van het land kan er wel nog lang bewolking blijven plakken. Aan zee kunnen er in de namiddag soms meer stapelwolken opduiken en misschien kan er zo eentje uitgroeien tot een bui. De maxima liggen tussen +1 en -3 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden in Laag- en Midden-België.

Na een koude nacht krijgen we donderdag rustig en droog weer met mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen tot +4 of +5 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het in het westen zwaarbewolkt met wat winterse neerslag. In het oosten blijft het nog droog tot 's avonds, met brede opklaringen. Maxima van 0 tot +4 graden met een matige wind uit het zuiden.

Zaterdag blijft het meestal droog met afwisselend zon en wolken. De temperaturen variëren tussen 0 en +5 graden. Zondag en maandag krijgen we storingen te verwerken. In Vlaanderen zal de eerste neerslag als smeltende sneeuw of sneeuw vallen, maar daarna gaat dit in de meeste streken over in regen. In de Ardennen is op beide dagen sneeuwval mogelijk. Temperaturen van -1 in de Hoge Venen tot +6 aan zee.