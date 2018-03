Opgelet: sneeuw en regen op komst (daarna wordt het opnieuw zachter) Morgenochtend opletten voor ijs- of rijmplekken mvdb

02 maart 2018

06u31

Bron: Belga 2 Vandaag is het meestal zwaarbewolkt, met in de ochtend plaatselijk een bui van sneeuw of, langs de Franse grens, aanvriezende regen. Vanaf de middag trekt een neerslagzone noordwaarts over ons land. In het zuiden en westen van het land valt er sneeuw en soms aanvriezende regen.

Elders gaat het meestal om sneeuw. Pas op het eind van de namiddag of in de avond bereikt de neerslagzone het noorden van het land. De maxima liggen rond +2 graden in het centrum van het land en -2 graden in de Hoge Venen. In het binnenland staat er een matige oosten of zuidoosten wind, aan zee is de wind meestal vrij krachtig.

Vanavond kan er vooral in het noordoosten en centrum nog sneeuw of smeltende sneeuw vallen. Later wordt het geleidelijk droog. In de nacht verschijnen er opklaringen. Plaatselijk kan er een (aanvriezende) mistbank gevormd worden onder zo'n opklaring. Het gaat weer overal licht vriezen, met minima tussen -1 en -4 graden. De wind gaat liggen en ruimt naar overwegend zuidoostelijke richtingen.

Morgenochtend is het meestal gedeeltelijk bewolkt met lokaal kans op rijm- of ijsplekken. Gaandeweg komt er meer bewolking opzetten met kans op lichte neerslag. Het wordt een stuk zachter dan de voorbije dagen: we halen tot 2 à 6 graden in de Ardennen en 7 à 9 graden in Vlaanderen.

Maandag en dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met mogelijk enkele buitjes. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden, terwijl de minima flirten met het vriespunt.