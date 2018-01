Opgelet: sluwe dieven gebruiken nieuwe truc om te weten of je thuis bent DIMITRI BERLANGER

22 januari 2018

17u20

Bron: Eigen berichtgeving 20 Na tandenstokers en stukjes karton tussen de voordeur hebben dieven een nieuwe manier gevonden om te controleren of je thuis bent. De politie houdt in de buurt van Meise een extra oogje in het zeil nadat enkele bewoners zwarte plakband op hun deurbel hadden ontdekt. Niet het werk van kinderen zoals de politie eerst vermoedde, maar het blijkt een gekende truc van criminelen te zijn.

Enkele bewoners van de Rodeweg en Mechelbaan in Meise hadden de afgelopen dagen ontdekt dat hun deurbel met zwarte plakband was afgeplakt. Eerst dacht de lokale politie aan kattenkwaad van enkele kinderen, maar die piste kan hoogstwaarschijnlijk uitgesloten worden. Omdat kinderen meestal gewoon op de bel drukken en dan weglopen. Dievenbendes gebruiken dit trucje namelijk ook om na te gaan of er iemand thuis is.

Door de plakband gaat de deurbel rinkelen met als gevolg dat de bewoner dan naar buiten komt en de kleefband verwijdert. Als de dieven na een poos langsrijden en de plakband is nog niet verwijderd, is dat voor hen een teken dat de bewoners niet thuis zijn en ze hun slag kunnen slaan. Het voorval werd gemeld aan de politie van de zone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise (KLM). Die heeft beloofd om een extra oogje in het zeil te houden.