Opgelet: phishingmail van ‘Vlaamse overheid’ belooft coronapremie van 250 euro Karen Van Eyken

18 augustus 2020

11u24

Bron: Eigen berichtgeving 52 Criminelen spelen handig in op de pandemie om mensen te misleiden. Heel wat Vlamingen hebben een phishingmail ontvangen - zogezegd in naam van de Vlaamse overheid - die een coronapremie van 250 euro belooft. “Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar”, waarschuwt Vlaams ombudsman Bart Weekers, die ook nog enkele tips meegeeft om zeker niet in de val te trappen.

Afgelopen weekend kregen heel wat Vlamingen een valse mail in de bus onder het mom van een beloofde coronapremie met maar één doel: de bankgegevens van de geadresseerden aftroggelen. Volgens specialisten was de mail heel professioneel opgesteld. Een link in de mail leidde naar de site www.overheid-Vlaanderen.be, terwijl de echte website overheid.vlaanderen.be is. Via allerlei kanalen zijn er ondertussen een tiental klachten binnengekomen.

“Vroeger werden dergelijke mails opgesteld in gebrekkig Nederlands of slecht Engels, maar we zien die phishings alsmaar intelligenter worden”, zegt Bart Weekers aan onze redactie. “Deze phishingmail was een hele gevaarlijke omdat die inspeelt op twee dingen die de mensen vertrouwen. Ten eerste lijkt de mail visueel heel erg op de eBox van de federale overheid (de eBox is een beveiligde elektronische brievenbus of een verzamelpunt waarin u al uw overheidsdocumenten veilig digitaal kunt ontvangen, bewaren en beheren, red.).”

“Ten tweede speelt men hier in op corona, waarbij de overheid veel meer premies uitkeert dan gewoonlijk en aan heel wat nieuwe doelgroepen. En in die zin zijn mensen misschien wat sneller geneigd om te denken dat ze ook in aanmerking komen voor een coronapremie”, aldus de ombudsman.

Frauduleuze site geblokkeerd

“Ik denk dat we die phishing relatief snel de kop hebben kunnen indrukken”, meent Weekers. “De IT-diensten van de overheid hebben vastgesteld dat de mail werd aangemaakt op 13 augustus - vorige donderdag dus - in Panama. Ondertussen zijn die frauduleuze site en de mailadressen geblokkeerd. De ombudsdienst krijgt geen meldingen meer binnen en gaat ervan uit dat er momenteel geen bijkomende slachtoffers zijn. “Ik heb ook geen aanwijzingen dat die phishingmail veel zwaardere schade zou hebben toegebracht dan andere phishings”, zegt de ombudsman.

Maar aangezien die valse site en mails zo goed waren nagemaakt, bestaat de kans dat er op termijn een nieuw exemplaar opduikt.

“Bij de minste twijfel kan je twee dingen doen. Je kan de echte site van de overheid consulteren of het gratis telefoonnummer van het contactcenter (1700) bellen waar professionele voorlichters jou kunnen informeren welke premies er zijn”, legt Weekers uit.

“Als je e-mails of apps wantrouwt, blijf ze dan zeker wantrouwen. Als je een e-mail ontvangt die er aanlokkelijk uit ziet, gaan er dan niet van uit dat je die e-mail dan plots wel kan vertrouwen”, besluit de ombudsman.