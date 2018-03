Opgelet: oplichters proberen u vignetten aan te smeren voor lage emissiezones in Antwerpen en Brussel SVM

31 maart 2018

18u39

Bron: RTBF 81 Vignetten verkopen om in lage emissiezones te mogen rijden? Oplichters blijven alvast spitsvondig uit de hoek komen, maar u gelooft er beter geen woord van.

De site green-zones.eu ziet er op het eerste zicht betrouwbaar uit, met gedetailleerde info over de verschillende lage emissiezones in Europa. In ons land gaat het concreet om Brussel, Antwerpen en Gent. Er staat zelfs correct aangegeven dat de regelgeving in die laatste stad pas vanaf 2020 zal gelden.

Maar er staan ook flagrante onwaarheden op. "Ik lees bijvoorbeeld dat de hoeveelheid fijnstof en de ozonwaarden een effect zullen hebben op de geldigheid van de vignetten. Dat klopt uiteraard niet. Ook de afbakening van de zones stemt niet overeen met de werkelijkheid", aldus de woordvoerster van Leefmilieu Brussel. "Zo'n vignettensysteem is even ter sprake gekomen, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor het systeem van slimme camera's."

Wat de oplichters willen verkopen, bestaat dus gewoon niet. "Ze vragen 25 of 30 euro voor een dienst die gratis aangeboden wordt. Het gaat niet om hoge bedragen, maar ze proberen wel verwarring te zaaien om goedgelovige bestuurders een vignet aan te smeren."

De malafide site richt zich ook op andere Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Leefmilieu Brussel overweegt klacht in te dienen.