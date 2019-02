Opgelet: open dit berichtje van 'bpost' niet

20 februari 2019

Meerdere mensen hebben een sms of e-mail ontvangen waarin ‘bpost’ meedeelt dat er een pakje niet kon geleverd worden, dat de ontvanger een prijs gewonnen heeft of dat er een cadeaupakket klaarligt. Bpost liet via Facebook weten dat het om valse berichten gaat.