Opgelet: KMI waarschuwt voor rijm - en ijsplekken vannacht en morgenochtend ep

26 januari 2018

07u02

Bron: Belga 3 Vandaag begint licht bewolkt in het westen en het centrum van het land, maar eerder grijs met veel lage wolken in het zuiden van het land. In de loop van de dag krijgen we in het hele land afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Vannacht en morgenochtend is er kans op ijs- en rijmplekken, waarschuwt het KMI.

Vanavond verwacht het KMI aanvankelijk brede opklaringen. Later wordt er in vele streken mist gevormd die plaatselijk aanvriest. De minima liggen tussen -3 graden in Hoog-België en +2 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor rijm-en ijsplekken deze nacht.

Morgenochtend zorgen lage wolken, nevel en aanvriezende mist voor een grijze start. Ook tijdens de ochtend is er nog gevaar voor rijm- en ijsplekken. Overdag krijgen we tussen de wolkenvelden door enkele opklaringen die in de namiddag breder kunnen worden. Het blijft overal droog. Op het einde van de namiddag neemt de bewolking toe van af de kust, in de nacht van zaterdag op zondag gevolgd door lichte regen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait eerst zwak tot matig, later matig tot vrij krachtig, uit zuid tot zuidwest.

Op zondag blijft het veelal bewolkt weer met soms lichte regen of motregen. Het wordt opnieuw zeer zacht met maxima tussen 8 en 13 graden bij een matige westelijke tot zuidwestelijke wind. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Ook maandag is het somber met kans op af en toe wat lichte regen. Het blijft wel erg zacht en vrij winderig.

