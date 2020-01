Opgelet! KMI waarschuwt voor gladheid vanochtend

Het KMI waarschuwt voor gladheid. Vanochtend is er in de westelijke landshelft in geval van brede opklaringen kans op grondvorst en bijgevolg vorming van lokale rijmplekken.