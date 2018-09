Opgelet: het RSV-seizoen breekt weer aan AW

25 september 2018

16u10

Bron: Belga 14 Het seizoen van het Respiratoir Synctiaal Virus of RSV, start dit jaar tussen 8 en 21 oktober in ons land en duurt minstens tot eind januari. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Raes, pediater in het Hasseltse ziekenhuis Jessa. RSV is een verkoudheidsvirus, verwant aan de griep.

"Het is belangrijk om de bevolking erop te wijzen dat ze vanaf dat moment extra aandacht moeten hebben voor het virus, dat jonge kinderen serieus ziek kan maken", aldus Raes. RSV is immers een erg besmettelijk virus dat zowel volwassen als kinderen treft. Bij volwassenen veroorzaakt het niet meer dan een verkoudheid, maar jaarlijks belanden ongeveer 3.500 baby's tussen 0 en 12 maanden ermee in het ziekenhuis.



Professor Raes vroeg, in samenwerking met het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie, negen Belgische ziekenhuizen om dertien jaar lang aan te geven wanneer zij in hun labo positieve RSV-stalen binnenkregen. Daaruit kon hij afleiden dat het RSV-seizoen in België rond de 41ste week van start gaat, en eindigt tussen eind januari en eind april.

Kinderen niet in contact laten komen met volwassenen

Die bevinding is belangrijk omdat ouders van pasgeborenen zo weten wanneer ze preventiemaatregelen moeten nemen nemen. "Vanaf september/oktober trek je je beter terug met je jonge zuigeling, om de kinderen niet in contact te laten komen met volwassenen", aldus de professor. Ouders kunnen tijdens het RSV-seizoen ook een masker dragen, wassen best regelmatig hun handen en kunnen het speelgoed van hun kinderen ontsmetten.

Injectie met antistoffen

De resultaten zijn ook belangrijk omdat kinderen die tot een risicogroep behoren een maandelijkse injectie met antistoffen moeten krijgen. Het gaat om kinderen die prematuur geboren werden (voor 28 zwangerschapsweken) en een jaar of jonger zijn wanneer het seizoen begint. Kinderen die tussen 28 en 35 zwangersschapsweken werden geboren, moeten jonger zijn dan zes maanden. "Omdat de luchtwegen van te vroeg geboren en meer verzwakte baby's nog niet volgroeid zijn, en omdat hun immuunsysteem nog niet volledig gevormd is, lopen deze kinderen meer risico op RSV. Verder kunnen de complicaties ernstiger zijn voor hun gezondheid", zegt Raes.

Ook voor cardiologisch belaste kinderen met chronische aandoeningen die zuurstofdependent zijn, worden de injecties de eerste twee jaar terugbetaald. "Wanneer het RSV-seizoen nadert, is de preventie van infecties één van onze grootste zorgen bij baby's met hartproblemen", voegt professor Moniotte, cardiopediater in het UCL Brussel, toe.

RSV

Het verkoudheidsvirus zal voor gezonde kinderen niet veel erger zijn dan een gewone verkoudheid. Eenmaal besmet ebben de symptomen meestal na drie tot zeven dagen weg. Maar bij jonge kinderen kan het virus zich verspreiden naar de luchtwegen. Dat is gevaarlijk omdat de kinderen nog geen volledig ontwikkeld immuunsysteem hebben. Een moeilijke of piepende ademhaling is een van de eerste symptomen wanneer er sprake is van een ernstige besmetting. Dan is het beter om de dokter of het ziekenhuis een bezoek te brengen. Tenslotte kunnen de complicaties soms dodelijk zijn.

Het virus wordt op dezelfde manier overgedragen als andere griepjes: via de lucht bij het niezen, hoesten of praten. Ook wanneer kinderen besmette oppervlakken aanraken, is de kans groot dat ze door het virus geïnfecteerd worden.