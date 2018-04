Opgelet: Europese flitsmarathon gaat van start

18 april 2018

Bron: Belga

Vanochtend om 6 uur is de 'Europese flitsmarathon' van start gegaan. België neemt deel, maar ook in de buurlanden wordt er gecontroleerd. In totaal zal ons land op 545 plaatsen controleren op overdreven snelheid, zo kondigde de federale politie eerder aan.