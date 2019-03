Opgelet: deze robotmaaiers stoppen niet voor je voeten Rob Van herck Daimy Van den Eede

14 maart 2019

12u00

Bron: VTM NIEUWS 6 Niet alle robotmaaiers zijn even veilig. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop. Uit een test blijkt dat twee modellen niet stoppen wanneer ze een schoen tegenkomen en er gewoonweg over rijden met draaiende messen.

Test-Aankoop probeerde 21 modellen uit en het moet gezegd, de meeste robotmaaiers komen als ‘veilig’ uit de test. Maar twee robotmaaiers slagen niet, meer nog: ze zijn gevaarlijk.

Draaiende messen

Het gaat om de Stiga M5 (999 euro) en de Ambrogio Next 4.0 basic medium (1.899 euro). Voor de test liet Test-Aankoop de maaiers over een gazon rijden. Ze plaatsten een sportschoen op een bepaalde plaats in de tuin en wat blijkt? De Stiga en de Ambrogio stoppen niet wanneer ze de schoen tegenkomen en rijden er met draaiende messen over.

Test-Aankoop kon ook vaststellen dat de messen bij die modellen niet voorzien waren van een beschermzone uit rubber, nochtans een belangrijk veiligheidselement. De conclusie hoeft dus niet te verbazen: “Koop de modellen niet”.

Het onderzoeksbureau zal de FOD Economie dan ook op de hoogte brengen van het gevaar en vragen om de modellen uit de handel te laten halen.

Kinderen

Hoewel alle andere modellen op zichzelf geen veiligheidsrisico vormen, vraagt Test-Aankoop wel om behoedzaam te blijven omgaan met de robotmaaiers. “Laat geen kinderen in de tuin spelen wanneer een maaier over het gras rijdt, ongeacht het model”, klinkt het.

Van de 21 modellen komt de AL-KO Robolinho 500 E (899 euro) met een score van 81 op 100 als beste uit de test. Voor wie wat minder budget heeft, raadt Test-Aankoop de Wolf-Garten Loopo S150 (549 euro) of de Robomow RX12 (499 euro) aan.