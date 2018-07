Opgelet: brandwondgevaar door warme ondergronden Jolien Lelièvre

26 juli 2018

09u52

Bron: VTM Nieuws 0 Door de hitte van de laatste dagen is er meer gevaar voor brandwonden. Dat zegt het brandwondencentrum. De brandwonden kunnen ontstaan doordat mensen op warme ondergronden, zoals terrastegels, lopen. Vooral kinderen zijn daar gevoelig voor.

De warmte van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat ondergronden worden opgewarmd. En die temperaturen kunnen hoog oplopen. Vooral metalen ondergronden, zoals deksels van waterputten, of terrastegels kunnen erg warm worden.

Gevoeligere huid

Dat vormt niet alleen een gevaar voor volwassenen, want ook kinderen zijn zeer gevoelig voor de warmte. “Als kinderen die nog niet zo goed kunnen lopen op hete ondergronden wandelen is de contacttijd met die ondergrond te lang. Hun voetzolen zijn ook gevoeliger dan die van volwassenen, omdat ze minder eelt hebben. En doordat hun huid gevoeliger is, zijn brandwonden bij kinderen vaak ernstiger dan bij volwassenen”, zegt het brandwondencentrum.

Je kan dus best even zelf een test doen voor je op een warme ondergrond loopt. Dit kan je heel makkelijk door even aan het oppervlak te voelen met je hand. Wie graag een extra test doet kan natuurlijk ook altijd proberen om een eitje te bakken op een metalen ondergrond.