Opgelet, brandstichter aan het werk in regio Mol-Lommel

BVDH - JVN - MVDB

03 juli 2018

14u35

De lokale politiezones van Lommel en van Balen-Dessel-Mol vragen in deze kurkdroge periode aandachtig te zijn voor een brandstichter. De voorbije weken werd in de regio op verschillende plaatsen opzettelijk brand gesticht. Onderzoek wijst uit dat het vermoedelijk telkens om dezelfde dader gaat.

Gisteravond moest de brandweer uitrukken voor een vegetatiebrand langs het fietspad tussen de Speelpleinstraat en de Lossing in Lommel. Deze ochtend wakkerde het vuur terug aan. De brandweer kwam meteen ter plaatse en doofde de vlammen.

Vrijdagavond omstreeks 20.15 uur ontving de politie ook al de melding van een vegetatiebrand tussen Gelderhorsten (een gehucht van Lommel) en het kanaal van Beverlo. Er waren twee brandhaarden, die vermoedelijk werden aangestoken. Ook zondagavond ontstond er een vegetatiebrand in de Boskantstraat, waarbij 500 vierkante meter bos beschadigd werd.



Sinds eind mei zijn er in de politiezone Balen-Dessel-Mol al een tiental verdachte branden geweest. Zo ging onder andere een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol, de Vlasstraat in Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel (Mol) in vlammen op.

"Onderzoek wijst uit dat het vermoedelijk telkens om dezelfde dader gaat. Mogelijk verplaatst de verdachte zich met de fiets", zegt een politiewoordvoerder. “Met het warme weer loopt het risico op grote vuurhaarden nog op.”



"Het onderzoek is nog steeds lopende en de lokale recherche heeft zich erin vastgebeten", aldus commissaris Breugelmans van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Een vijftal jaar geleden was er in de toenmalige politiezone Noord-Limburg ook al sprake van een pyromaan. De politie sluit niet uit dat de pyromaan die toen de branden stichtte nu weer toeslaat.

Merk je een verdachte situatie op of weet je meer over de verschillende brandstichtingen en/of mogelijke dader, dan wordt gevraagd zo snel mogelijk iets te melden op het onthaalnummer 014/33.37.00.

In de provincies Limburg en Antwerpen is door de aanhoudende droogte momenteel 'code rood' van toepassing. Brandweerkorpsen staan extra paraat en rukken meteen uit met de grote middelen.

