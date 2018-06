Opgelet: Belgische vlag uit uw raam en/of hoesjes rond uw autospiegels kunnen u duur komen te staan Pieter Gordts Hans Renier

19 juni 2018

09u20

Bron: Radio 1, Facebook 50 Fiscaal expert Michel Maus waarschuwt in een column op de site van Radio 1 voor de mogelijke "fiscale owngoal": belasting moeten betalen op het uithangen van een Belgische vlag omdat er reclame voor een biermerk op staat. En de politie laat weten dat ook de tricolore spiegelhoesjes voor auto's tot een boete kunnen leiden.

Maus wijst er op dat er heel wat gemeenten zijn in Vlaanderen waar een zogenaamde "belasting op uithang- of aanplakborden" geldt. Die belasting is meestal zo ruim omschreven dat ook vlaggen met het logo van een groot Belgisch biermerk er onder vallen.

Fiscale discriminatie

En, zo waarschuwt de fiscalist, burgemeesters zouden zich wel eens verplicht kunnen zien om die belastingen daadwerkelijk toe te passen. Stel dat ze de belasting niet heffen, volgen burgemeesters de wet niet. Iemand die wél belastingen betaalt, zou dan theoretisch gezien kunnen stellen dat hij of zij fiscaal werd gediscrimineerd.

Volgens Maus zouden veel gemeenten zich kortom verplicht voelen om gesponsorde vlaggen te belasten. Met andere woorden: als u een Belgische vlag uithangt, laat het dan geen gesponsorde versie zijn.

Spiegelhoesjes

En niet alleen een vlag kan u geld kosten. De politie waarschuwt er immers voor dat ook tricolore spiegelhoesjes in sommige gevallen een boete kunnen opleveren. "Als die de richtingaanwijzers verbergen, of het zicht in de spiegels verminderen, kunnen ze leiden tot een boete van 58 euro", meldt een Waalse politiezone. "De wegcode zegt dat een bestuurder een goed zicht moet hebben voor en achter zijn voertuig", bevestigt ook Guy Thyskens van de federale wegpolitie aan VRT. "Het is aan een politieagent om die zichtbaarheid te beoordelen."

De Waalse politie geeft nog meer tips om boetes te vermijden bij het vieren van een overwinning. “Vlaggen waarvan de masten uit auto’s steken of die nummerplaten maskeren, worden niet getolereerd”, klinkt het. “Passagiers mogen ook niet op de motorkap van een rijdende wagen zitten, of al rijdend uit de auto hangen. “Een beetje passie en enthousiasme kan uiteraard, maar dat betekent niet dat alles zal worden getolereerd.”