Opgelegde mediastilte bij MR: "Elk woord kan fout begrepen worden en polemiek veroorzaken” TT

22 september 2020

15u52

Bron: La Libre Belgique 0 Zijn de onderhandelaars in de federale regeringsvorming opnieuw van goede wil en proberen ze de zaak toch nog vlot te trekken? Het is bij de verschillende actoren vandaag bijzonder stil, na de crisis van gisteren. Bij de MR klinkt er zelfs volledige mediastilte, door de partijtop opgelegd, schrijft de La Libre Belgique.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) hebben nog ongeveer 24 uur de tijd om het vertrouwen tussen de zeven Vivaldi-partijen te herstellen. Dat was gisteren gebroken en deed de sp.a beslissen niet meer verder te willen met de MR van Georges-Louis Bouchez. De preformateurs boden daarop hun ontslag aan bij koning Filip, maar die stuurde hen opnieuw naar de onderhandelingstafel en vroeg hen woensdag nog eens terug te komen, hopelijk met beter nieuws.

Vandaar wordt dan ook een nieuwe poging ondernomen de gesprekken vlot te trekken. Of er ondertussen opnieuw met zijn zevenen wordt vergaderd, is onduidelijk. Deze voormiddag werd er enkel met bilaterale gesprekken gewerkt. Bij de MR hebben de toppolitici ondertussen een tweedaagse mediastilte opgelegd gekregen om de gesprekken nog alle kansen te geven. Benoît Piedboeuf, fractieleider in de Kamer, zou vanmorgen normaal een interview geven op Bel-RTL, maar dat werd op het laatste moment afgezegd.

Off the record wordt dan ook enkel meegegeven dat “elk woord fout begrepen kan worden en het begin kan zijn van een polemiek”, zo weet La Libre. “Deze stilte toont aan dat de MR wel degelijk wil bijdragen aan een oplossing, wat al sinds het begin zo is.” Volgens een bron “zullen we deze keer een akkoord kunnen vinden”.