Bron: eigen berichtgeving 155 rv . Bij werkzaamheden aan het station van Oostende is vanochtend omstreeks 9 uur een oorlogsbom opgegraven. Dat melden spoornetbeheerder Infrabel en de NMBS. De bom blijkt niet gevaarlijk te zijn.

Het treinverkeer was even verstoord, maar intussen rijden alle treinen weer. Carlo Smits van de lokale politie bevestigt dat er geen acuut gevaar is. "Dovo komt de bom straks ophalen, maar die is niet gevaarlijk."