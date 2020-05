Operatie contacttracing schiet vandaag uit de startblokken IB

11 mei 2020

04u21

Bron: Belga 0 Om de verspreiding van een coronavirus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie ziek is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Door contactopvolging kan ervoor gezorgd worden dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

Vandaag gaat daarom de operatie 'contacttracing' in ons land van start. Zo'n 2.000 'contactspeurders', van wie 1.200 in Vlaanderen, moeten de contacten opsporen van mensen met Covid-19-symptomen.

Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. Ze wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding te beperken van ziektes zoals meningitis of mazelen.

Besmettingshaarden in de kiem smoren

In het callcenter zullen 1.200 medewerkers vanaf vandaag contact opnemen met mensen die positief hebben getest op Covid-19 en met mensen waarmee die in contact zijn geweest. Bedoeling is de verspreiding van het coronavirus op te volgen en de verspreiding te beperken. Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren, wanneer de beperkende maatregelen gaandeweg worden opgeheven.

Problemen met de aanbesteding zorgden aanvankelijk voor vertraging, maar uiteindelijk zullen de ziekenfondsen samen met callcentra en consultant KPMG dat contactonderzoek in goede banen leiden.

Issues

Het is mogelijk dat er 'issues' opduiken, bijvoorbeeld met het onlineplatform dat door de federale overheid wordt aangeleverd. "Er is amper één week geweest om te proefdraaien dan kan er een en ander misgaan", zei Johan Moonens vrijdag aan Belga. "De contact tracers hebben dan wel een basisopleiding gehad, maar het spreekt vanzelf dat de routine en de feeling pas tijdens de praktijk van het opsporen van de contacten zullen groeien.”