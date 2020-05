Operatie contacttracing schiet uit de startblokken: Crisiscentrum waarschuwt voor valse nummers IB HAA KVDS

11 mei 2020

00u45

Bron: Belga 532 Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie ziek is en met wie de persoon recent contact had. Vandaag gaat daarom operatie ‘contacttracing’ van start in ons land. Belangrijk: de medewerkers bellen altijd met het nummer 02/214.19.19. Krijg je telefoon van een ander nummer, dan heb je geen echte onderzoeker aan de lijn.



Zo'n 2.000 'contactspeurders', van wie 1.200 in Vlaanderen, moeten de contacten opsporen van mensen met Covid-19-symptomen. Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. Ze wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding te beperken van ziektes zoals meningitis, mazelen of tuberculose (tbc).

Besmettingshaarden in de kiem smoren

In het callcenter zullen 1.200 medewerkers vanaf vandaag contact opnemen met mensen die positief hebben getest op Covid-19, en met mensen waarmee die in contact zijn geweest.





Belangrijk: die opsporing gebeurt altijd vanuit één specifiek telefoonnummer: 02/214.19.19. Ook een sms is mogelijk, met het nummer 8811. Er wordt aangeraden om beide nummers vooraf op te slaan op uw telefoon. Wordt u gebeld door een ander nummer, dan heb je geen echte onderzoeker aan de lijn. Als het niet lukt om je via telefoon of bericht te contacteren, komt een contactonderzoeker bij je thuis langs.

Het Crisiscentrum waarschuwde tijdens de dagelijkse briefing vandaag nog eens expliciet voor valse nummers. “We hebben jammer genoeg al moeten vaststellen dat er valse berichten worden verstuurd door andere nummers. Als je een bericht zou ontvangen dat niet afkomstig is van de officiële nummers, moet je dat negeren. Geef vooral geen informatie door en klik niet op eventuele links”, zegt woordvoerder Yves Stevens.

Hij raadt aan om “gezond kritisch” te blijven. Zo zullen de contactonderzoekers nooit vragen naar bankgegevens of wachtwoorden. “Geef dergelijke informatie nooit per telefoon door”, klinkt het.

Bedoeling van de contacttracing is de verspreiding van het coronavirus op te volgen en de verspreiding te beperken. Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren, wanneer de beperkende maatregelen gaandeweg worden opgeheven.

Problemen met de aanbesteding zorgden aanvankelijk voor vertraging, maar uiteindelijk zullen de ziekenfondsen samen met callcentra en consultant KPMG dat contactonderzoek in goede banen leiden.

Issues

Het is mogelijk dat er groeipijnen opduiken, bijvoorbeeld met het onlineplatform dat door de federale overheid wordt aangeleverd. "Er is amper één week geweest om te proefdraaien, dan kan er een en ander misgaan", zei Johan Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag aan Belga. "De contacttracers hebben dan wel een basisopleiding gehad, maar het spreekt vanzelf dat de routine en de feeling pas tijdens de praktijk van het opsporen van de contacten zullen groeien.”

Ook los van het dataplatform zijn problemen mogelijk. Zo waarschuwt de federale politie voor criminelen die sms’jes verspreiden in naam van het contactcenter of mensen opbellen om hen gevoelige gegevens te ontfutselen. “Echte onderzoekers zullen u nooit melden dat u besmet bent, want dat loopt via uw dokter”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie. “Ze zullen ook nooit bankgegevens of een rijksregisternummer vragen, of proberen te weten te komen hoe uw dag­indeling eruitziet.”

