Operaplein in Antwerpen gaat open voor publiek TT

13 juli 2018

15u01

Bron: Belga 1 In Antwerpen worden de bovengrondse werken aan het Operaplein afgerond. De Antwerpse mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) stelde het bijna afgewerkte autovrije plein vandaag kort voor, ten laatste op 20 juli zal het plein definitief opengesteld worden.

De eindsprint is ingezet om het Operaplein, een nieuwe autovrije ruimte pal voor het Antwerpse operagebouw, te openen. "In de laatste vijf weken is hier enorm hard gewerkt om het plein met 125.000 stenen te betegelen", zegt projectleider Dries Henkens. "Ten allerlaatste vrijdag willen we het plein openen, maar hoe sneller hoe liever."

Op enkele plekken aan het plein wordt wel nog voortgewerkt, zoals de toegang tot de fietsparking en de ingang van het premetrostation.

Ook ondergronds gaan de werken verder. "We hebben alles uitgegraven, dus hebben we momenteel een soort ondergrondse lege doos", legt Henkens uit. Onder het plein komen autotunnels, het premetrostation, een parking voor 380 wagens en een fietsparking.

In februari kondigde de stad nog aan dat die werken aanzienlijke vertraging zouden oplopen, waarop de aannemer een nieuwe planning moest opmaken. De werken zouden momenteel op schema lopen om die nieuwe deadlines te halen: de vernieuwingen aan premetrostation Opera moeten tegen maart 2019 af zijn. De opening van de autotunnel onder de Leien staan gepland voor december 2019 en de werken aan de ondergrondse parking lopen tot februari 2020.