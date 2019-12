Opera Ballet Vlaanderen stopt samenwerking met directeur Bart van der Roost NLA

22 december 2019

15u25

Bron: Belga 0 De raad van bestuur van Opera Ballet Vlaanderen stopt de samenwerking met algemeen directeur Bart van der Roost. De beslissing komt er na "een verschil in visie over de organisatie van de onderneming", wordt vandaag meegedeeld.

"De raad van bestuur wil Bart van der Roost bedanken voor zijn inzet en het geleverde werk in de voorbije twee jaren en wenst hem veel succes in de toekomst. Begin januari zal de raad van bestuur de procedure opstarten om op zoek te gaan naar een nieuwe algemeen directeur", klinkt het in een persbericht.

Opera Ballet Vlaanderen stelt dat de beslissing "in onderling overleg en met wederzijds respect" werd genomen, en geen weerslag heeft op de artistieke werking van het huis. Die wordt verzekerd door de artistieke directie bestaande uit Jan Vandenhouwe en Sidi Larbi Cherkaoui.

Bart Van der Roost werd in mei 2017 directeur van de instelling. Van opleiding is hij trombonist en was bij zijn aantreden vooral bekend als de medeoprichter en CEO van neoScores, een bedrijf in digitale partituren. Dat leek het ideale profiel voor Opera Vlaanderen Ballet. "Iemand voor wie muziek en kunst eten en drinken is, maar die zich ook heeft bewezen als manager en de digitale uitdagingen van de toekomst kent", klonk het destijds.