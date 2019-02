Openbaar vervoer zwaar verstoord in Limburg: amper 20 procent van De Lijn-chauffeurs op de baan ADN HA

06 februari 2019

07u17

Bron: Belga 0 In de provincie Limburg is de dienstverlening van De Lijn voor de derde dag op rij sterk verstoord. Slechts 20 procent van de chauffeurs is aan het werk. Volgens De Lijn gaat het om chauffeurs van de onderaannemers. Ook een aantal ritten vanuit Limburg naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant is verstoord.

“Het kan heel snel evolueren. We zijn begonnen met een 40 procent bij de exploitanten, maar we zitten nu rond de 21 procent. We hebben ons niet aan voorspellingen gewaagd, maar we houden de mensen op de hoogte”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn.

Later op de dag leggen de vakbonden de voorstellen van de directie voor aan hun achterban. Het valt echter af te wachten of de chauffeurs van de openbare diensten vandaag nog opnieuw aan het werk zullen gaan. “Dat zal blijken als het zover is. Dat is ook voor ons afwachten. We staan klaar om dat zo snel mogelijk te communiceren”, stelt Van de Vreken.



Gisteren hebben de bonden na vijf uur onderhandelen de tafel zonder akkoord verlaten. Volgens de vervoersmaatschappij lag een overeenkomst over vijf punten binnen handbereik. “We betreuren dat de actie wordt voortgezet: een akkoord lag dinsdagavond binnen handbereik”, aldus de directie in een persbericht. Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland, maar het bedrijf zegt bereid te blijven tot dialoog.

Werkdruk

De directie meent dat het plan dat ze heeft voorgelegd “zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de vragen van de chauffeurs”. Zij klaagden over de rij- en rusttijden en de werkdruk. Voor dat laatste belooft de directie “door de nodige aanwervingen en een verzuimbeleid op maat” het personeelstekort weg te werken.

Daarnaast zegt De Lijn ook te willen werken aan de gelijkwaardigheid van de chauffeurs van De Lijn en van de exploitanten, een zorg die aangekaart werd door de pachters.

Reizigers kunnen op verstoring.delijn.be terecht voor een lijst met de getroffen lijnen. Daar vinden ze ook een attest voor school of het werk.