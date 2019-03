Openbaar vervoer zelden alternatief voor auto: het is meestal te traag lva

16 maart 2019

04u34

Bron: Belga 0 Ondanks de files is het openbaar vervoer voor de Vlaamse pendelaar meestal te traag om een valabel alternatief voor de auto te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd.

Gemiddeld doet het openbaar vervoer de reistijd op de populairste pendelroutes met 67 procent toenemen. "Dat is te veel om de automobilist uit de file te krijgen", zegt professor Willy Miermans van de Universiteit Hasselt in de krant. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het openbaar vervoer voor pendelaars pas interessant wordt als de reistijd niet meer bedraagt dan anderhalve keer de tijd die ze er met de wagen over doen. En dat is bijna nooit het geval, besluit De Tijd.

Wie met de trein of bus naar Gent rijdt, is drie keer langer onderweg dan met de auto. Naar Turnhout wordt de reistijd verdubbeld. Naar Brugge, Kortrijk en Aalst is de pendelaar met het openbaar vervoer de helft langer onderweg.

Brussel is het best bereikbaar met het openbaar vervoer: in 34 procent van de populairste pendeltrajecten is het sneller dan de wagen. De gemiddelde reistijd is slechts 7 procent langer.

Voor Antwerpen, Sint-Niklaas en Kortrijk is het openbaar vervoer in een vijfde van de trajecten sneller.