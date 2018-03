Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor jonge vrouw die terecht staat voor moord op broertje (4) Wouter Hertogs

15 maart 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Verrassende wending op het assisenproces tegen de 20-jarige vrouw die ervan beschuldigd wordt haar broertje te hebben gedood. Het openbaar ministerie vraagt plots de vrijspraak.

Gisteren moesten verschillende wetsdokters getuigen over de mogelijke doodsoorzaak. Daar bleek dat er veel onenigheid bestond over de doodsoorzaak van Soufiane. Aanvankelijk meende het openbaar ministerie dat Bouchra F. haar broertje wurgde of verstikte met een snoer, maar daar stappen ze nu van af. "Er is geen afdoende bewijs om Bouchra te veroordelen voor de dood op haar broertje. We hebben hier veel deskundigen gezien en veel verschillende versies gehoord over wat er daar gebeurd zou kunnen zijn. We zullen het nooit weten", aldus de advocaat-generaal voor een bomvol assisenhof.

De verdediging is nu aan het pleiten, waarna de jury zich zal terugtrekken voor hun beraad. De kans dat de jonge vrouw alsnog veroordeeld wordt, is echter zeer klein geworden nu het openbaar ministerie de handdoek in de ring heeft geworpen.

De jonge vrouw van 20 schreeuwt al sinds het begin van het onderzoek naar onschuld uit. Volgens de beschuldiging zou ze op 1 juli 2015 haar broertje gewurgd hebben, vermoedelijk met een riem. Maar volgens haar heeft ze haar broertje niet aangeraakt. De advocaat van Bouchra is opgetogen. "Ik dank de advocaat-generaal voor zijn intellectuele eerlijkheid. Bouchra is onschuldig en heeft dit altijd volgehouden. Men is er steeds uitgegaan dat zij hem verstikt of gewurgd heeft en dat was fout. Andere deskundigen dachten aan een natuurlijke dood of een epileptische aanval. Eén ding is zeker: ze is onschuldig", aldus Yannick De Vlaemynck.