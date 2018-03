Openbaar ministerie vraagt levenslang voor Renaud Hardy op laatste procesdag: "Spijt en berouw heeft hij niet, behalve misschien over zichzelf" rvl

08 maart 2018

10u00

Procureur-generaal Alexandra Van Kelst vorderde levenslang voor de 55-jarige Renaud Hardy, op de laatste dag van het proces tegen de Mechelaar. Daarbovenop vroeg het openbaar ministerie terbeschikkingstelling aan strafuitvoeringsrechtbank voor 15 jaar.

Gisteren verklaarde de volksjury Hardy schuldig voor twee moorden, met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen. Daarmee had de jury geen oren naar het pleidooi van de verdediging, die de ontoerekeningsvatbaarheid van Hardy had gepleit. Zijn slachtoffers waren de 82-jarige Maria Walschaerts in Mechelen, de 52-jarige Linda Doms in Hofstade, de 68-jarige dokteres A. H. in Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans in Zemst. Die twee laatsten hebben de moorddadige Hardy overleefd.

Vandaag komt het assisenproces ten einde, met de bepaling van de strafmaat. Procureur-generaal Alexandra Van Kelst maakt bij het begin van de procesdag bekend dat het openbaar ministerie levenslang eist tegen Hardy, met nog 15 jaar terbeschikkingstelling aan de strafuitvoeringsrechtbank. In de praktijk betekent dit dat de drie leden van de strafuitvoeringsrechtbank, die zal beslissen over een eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling na 12,5 jaar, unaniem zal moeten beslissen over een vrijlating van Hardy. Omdat Hardy al 2,5 jaar in voorarrest zat, kan hij na 12,5 jaar de voorwaardelijke vrijheidsstelling vragen.

(Lees verder onder de afbeelding)

"Niets weegt op tegen de ernst en veelheid van feiten", zei Van Kelst in haar pleidooi. "Twee vrouwen hebben urenlang foltering moeten ondergaan, zijn verkracht, geslagen, geklopt, mishandeld en vernederd. Twee vrouwen waren compleet kansloos tegen het razende overwicht van Hardy. Ze moeten een afschuwelijke dood gestorven zijn. Twee andere vrouwen zijn als bij wonder aan de vernietigende agressie van deze man ontsnapt. Vier families zijn kapotgemaakt."

Zijn enige antwoord aan u, jury en de families, was een minutenlange klaagzang over zichzelf, hoe slecht het is in de gevangenis, hoe zijn leven om zeep is. Spijt en berouw heeft hij niet, behalve misschien over zichzelf. Procureur-generaal Alexandra Van Kelst

Renaud Hardy is volgens Van Kelst een van de meest gevaarlijke personen in onze maatschappij. In haar pleidooi verwees ze ook naar Hardy's laatste woord van woensdag. "Zijn enige antwoord aan u, jury en de families, was een minutenlange klaagzang over zichzelf, hoe slecht het is in de gevangenis, hoe zijn leven om zeep is. Spijt en berouw heeft hij niet, behalve misschien over zichzelf. Als hij zegt dat hij in zijn leven maar één fout gemaakt heeft, en dat is dan zijn seksslavin Doris C., dan weten we genoeg."

Na de openbare aanklager krijgt Hardy's advocaat Frédéric Thiebaut het woord. Hij zal waarschijnlijk proberen om minder dan levenslang te vragen voor zijn cliënt, Parkinsonpatiënt Hardy. Na zijn pleidooi zullen de jury en het hof zich terugtrekken om een strafmaat op te leggen. Een uitspraak zal donderdagnamiddag volgen.