Openbaar ministerie vordert onder meer alcoholslot voor een jaar voor Kris Van Dijck Politierechter velt maandag vonnis over dronken ongeval ADN

27 augustus 2019

15u44

Bron: Belga 3 De politierechtbank van Turnhout doet maandag uitspraak over het ongeval dat ex-Vlaams Parlementsvoorzitter en burgemeester van Dessel Kris Van Dijck (N-VA) begin juli veroorzaakt had, terwijl hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Er werd een rijverbod, een alcoholslot en een boete deels met uitstel gevorderd.

Van Dijck reed in de nacht van 2 op 3 juli tegen een aanhangwagen in Dessel. Toen de politie van de zone Bademo (Balen-Dessel-Mol) de burgemeester achter het stuur aantrof, werden agenten van de nabijgelegen politiezone Geel-Laakdal-Meerhout opgeroepen om de vaststellingen te doen om belangenvermenging van het eigen korps te vermijden.

1,4 promille

Van Dijck bleek 1,4 promille alcohol in het bloed te hebben en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De zaak werd op 8 augustus behandeld voor de politierechtbank van Turnhout, zo bevestigt het parket van Antwerpen vandaag. Het openbaar ministerie vorderde vijftien dagen rijverbod, een alcoholslot gedurende een jaar en 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel.

Van Dijck was op de zitting aanwezig. "Ik heb de zaak uitvoerig en in alle sereniteit kunnen pleiten. De rechter heeft veel vragen gesteld en nu gaan wij rustig het vonnis afwachten", zegt zijn advocaat Walter Damen. Van Dijck verklaarde eerder al in een persmededeling dat hij "diep beschaamd" was en dat hij besefte dat de feiten niet door de beugel konden.

Onhoudbaar

Zijn imago kreeg een deuk, maar zijn positie als Vlaams Parlementsvoorzitter werd echt onhoudbaar toen P-Magazine - uitgerekend op de Vlaamse feestdag - uitpakte met een verhaal over zijn relatie met een prostituee, voor wie hij ruim vier jaar geleden bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou zijn tussengekomen voor een uitkering bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. Dit wordt door Van Dijck fel betwist en hij legde intussen ook een klacht neer met betrekking tot die, volgens hem valselijke, beweringen.

Bekijk ook: Van Dijck - “Ik verontschuldig mij nogmaals”

Bekijk ook: Kris Van Dijck zong eerst in café voor positieve ademtest

Bekijk ook: Van Dijck heeft “bewijsstukken om onschuld aan te tonen”