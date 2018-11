Openbaar ministerie niet mild voor Jelle Borkelmans en 16 andere hooligans van Club Brugge: 3.190 uren werkstraf en meer dan 52 jaar stadionverbod gevorderd SDVO

19 november 2018

13u11

Bron: eigen berichtgeving 1 Het openbaar ministerie heeft in totaal 3.190 uren werkstraf en meer dan 52 jaar stadionverbod gevraagd voor 17 hooligans van Club Brugge. De bende, waarvan Jelle Borkelmans de leider zou zijn, wordt verdacht van de aanval op vijf supporters van het Italiaanse Napoli na de Europa League-wedstrijd drie jaar geleden.

Op 26 november 2015, in volle terreurperiode, nam Club Brugge het in het eigen Jan Breydelstadion op tegen Napoli. Wegens de terreurdreiging werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld. “Dat frustreerde veel supporters, waardoor de harde kern met 200 man een protestmars hield vanuit hun schuilplaats, café ’t Putje, naar het stadion”, sprak procureur Yves Segaert-Vandenbussche. “Vreemd, want de helft van de meute mocht niet binnen door een stadionverbod. Aan de poort maakten ze flink wat amok. Onder meer Vincent Mannaert kreeg een stomp, waarna de bende terugkeerde naar ’t Putje.”

Ik vraag u hem geen stadionverbod op te leggen. Hij heeft momenteel al 6 jaar lopen en wil later graag met z’n vader nog eens naar de voetbal kunnen gaan. Walter Van Steenbrugge

Volgens het parket organiseerden de hooligans daarna een raid op enkele Napoli-supporters die door een verkenner werden gespot in de Brugse binnenstad. “Tijdens de heenwedstrijd werden enkele Brugse supporters aangevallen door Italianen. Ze wilden de supporters een lesje leren. De kopstukken van de hooligans stuurden verkenners uit die op zoek moesten gaan naar Italianen. Eén van hen belde Jelle Borkelmans op. Zo’n 25 mannen sprongen in hun wagens en reden richting het centrum.”

Commandostijl

Op de Eiermarkt aangekomen vielen de hooligans, die volgens het parket kappen en maskers op hadden, meteen een groepje van vijf Napoli-supporters aan. “Het was een duidelijk georganiseerde raid in commandostijl. De volledige Eiermarkt werd door de hooligans afgesloten. Niemand mocht er nog door.” Een Italiaanse politieagent, die in z’n vrije tijd naar Brugge was afgezakt, deelde zwaar in de klappen. Hij werd met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Ook een vrouw deelde in de klappen.

“Maar zo stoer ze bij de feiten waren, zo laf waren ze tijdens hun verhoor. Niemand durfde, volgens de omerta, namen te noemen”, aldus Segaert-Vandenbussche. Hij aanziet Jelle Borkelmans, zoon van voormalig assistent-bondscoach, als leider van de “Bruges Youth” en vorderde een werkstraf van 250 uren en 5 jaar stadionverbod voor de man. Walter Van Steenbrugge, zijn advocaat, vraagt evenwel de vrijspraak. “Hij is als laatste bij de Eiermarkt aangekomen en heeft zich afzijdig gehouden”, pleitte hij. “Ik vraag u hem geen stadionverbod op te leggen. Hij heeft momenteel al 6 jaar lopen en wil later graag met z’n vader nog eens naar de voetbal kunnen gaan.”

Vincent Mannaert

Een 36-jarige man uit Ruddervoorde riskeert dezelfde straf als Borkelmans. Hij wordt ervan verdacht Vincent Mannaert een duw te hebben gegeven aan de poorten van het stadion en zou ook hebben deelgenomen aan de zware rellen na Club Brugge-Antwerp op 22 oktober vorig jaar. “Voor de duw aan Mannaert vragen we een werkstraf. Bij de vechtpartij op de Eiermarkt was m’n cliënt niet aanwezig”, pleitte z’n advocaat Kris Vincke. In totaal vorderde het parket vanmorgen 3.190 uren werkstraf, 52 jaar en 18 maanden stadionverbod en 21.300 euro aan boetes voor de hooligans. Deze namiddag komen nog de advocaten van een tiental beklaagden aan het woord.