Openbaar Ministerie: “Minstens 23 elementen bewijzen schuld van Mehdi Nemmouche” ADN

25 februari 2019

16u39

Bron: Belga 0 Volgens het openbaar ministerie zijn er minstens 23 elementen die erop wijzen dat Mehdi Nemmouche de man was die in het Joods Museum van België vier mensen neerschoot. Dat heeft federaal procureur Bernard Michel deze namiddag gezegd op het assisenhof. "Enkele daarvan zijn op zich al voldoende om zijn schuld te bewijzen, allemaal samen zijn ze dat zeker."

Volgens de federaal magistraat kan er geen discussie over bestaan dat de vier slachtoffers in het museum opzettelijk om het leven zijn gebracht. "De enige vraag die overblijft, is wie de schutter is", zei Bernard Michel. "Er zijn volgens ons 23 elementen die erop wijzen dat het Mehdi Nemmouche is.”

“Allereerst is er zijn aanwezigheid in Brussel in de periode van de feiten, waarvoor hij geen uitleg heeft. Al evenmin heeft hij een alibi voor het tijdstip van de aanslag. Bovendien ziet zijn huisbazin hem kort na de aanslag in zijn flat aankomen, met twee tassen en was zijn computer niet actief tijdens de aanslag.” Dat Nemmouche niet de snelste weg tussen het museum en zijn flat zou genomen hebben, ligt enkel aan het feit dat op die snelste weg twee politiecommissariaten lagen, aldus de federaal procureur.

Camera

"Er is ook de camera die de schutter droeg tijdens de aanslag, net dezelfde als degene die Nemmouche bij had toen hij gearresteerd werd. Net zo een camera als werd aangesloten op zijn computer, nauwelijks een half uur na de aanslag. Dat moet wel dezelfde camera zijn.”

Verkenning

"Ook zijn de lengte en lichaamsbouw van Nemmouche en de dader identiek", klonk het nog. "Vergeet ook niet de verkenning op 23 mei niet. De man die op verkenning komt, is dezelfde als de dader van de aanslag, en dezelfde die op 30 mei in Marseille wordt opgepakt. En dat is Mehdi Nemmouche. Die verkenning, waarbij Nemmouche met Alexandre Strens praat, is ijzingwekkend. De een weet dat hij de volgende dag de andere gaat doden, en die andere weet niet dat hij met zijn moordenaar praat."

Blauwe jas

Er is ook de getuige die Mehdi Nemmouche formeel herkent als de schutter, en de blauwe jas die in Nemmouche's bagage gevonden werd, bracht de openbaar aanklager evenzeer in herinnering: "Alle getuigen spreken over die jas en ze is te zien op de camerabeelden in de Miniemenstraat. Nemmouche's DNA zit op de kraag en de polsen van de jas en er zitten kruitsporen op de jas. Er is een GoPro-camera op de jas gelijmd en Nemmouche's DNA zit op de lijmtube."

Het schoenspoor op de deur van het museum komt ook perfect overeen met de schoenen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie, en de wapens die hij toen in zijn bezit had, en waarop zijn DNA en vingerafdrukken zitten, zijn gebruikt bij de aanslag. Tevens had hij eenzelfde pet als de dader.

Opeisingsvideo’s

"Ten slotte zijn er de opeisingsvideo's" zei Bernard Michel. "Volgens een expert is de stem die daarop te horen is, gelijkaardig aan die van Nemmouche, en de Franse gijzelaars uit Syrië gaan nog een stap verder. Zij herkennen Nemmouche's stem formeel. In die video's, die duidelijk in Nemmouche's flat is opgenomen, is te horen dat de spreker op plastic zakken loopt. En wat vinden we op plastic zakken in zijn flat? Sporen van zijn Asics-schoenen."

Volgens het openbaar ministerie moet Nemmouche beschouwd worden als de dader van de viervoudige moord met terroristisch karakter, maar Nacer Bendrer als een medeplichtige en geen mededader, zei advocaat-generaal Yves Moreau. “We hebben hier één iemand die de fatale daden gesteld heeft, één schutter. Voor ons is het duidelijk dat Mehdi Nemmouche die dader is. Daarnaast kunnen er mededaders zijn, of medeplichtigen. Dat zijn mensen die geen onontbeerlijke hulp hebben geleverd. Zonder hun hulp zou het misdrijf ook gepleegd zijn, maar op een andere manier.”

Mensen die bijvoorbeeld wapens leveren, worden meestal beschouwd als medeplichtigen, aldus advocaat-generaal Moreau. “Ze kunnen ook beschouwd worden als mededader, maar in dit geval beschouwen wij Nacer Bendrer, die volgens ons de wapens heeft geleverd, als een medeplichtige.”