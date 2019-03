Openbaar Ministerie eist levenslang voor Nemmouche: “Hij blijft een gevaar” Jury beslist vandaag over de strafmaat kg haa

11 maart 2019

11u50

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie eist voor Mehdi Nemmouche, de hoofddader van de aanslag op het Joods Museum, de levenslange opsluiting. Voor mededader Nacer Bendrer eist het OM “minstens 30 jaar” cel. Dat heeft advocaat-generaal Yves Moreau duidelijk gemaakt. De jury zit vandaag samen met de drie rechters van het hof om de strafmaat te bepalen.

“We moeten de vraag stellen of Mehdi Nemmouche verzachtende omstandigheden verdient”, zei advocaat-generaal Moreau. “Want zodra er één verzachtende omstandigheid is, moet de straf lager zijn dan levenslang. Ze kan dan nog oplopen tot 35 jaar, maar het verschil zal gigantisch zijn. Levenslang is de zwaarst mogelijke straf, maar soms moeten we toegeven dat het zwaarst mogelijke misdrijf gepleegd is, en dat de maatschappij nood heeft aan de grootst mogelijke bescherming.”

“Extreme lafheid”

“Verzachtende omstandigheden toepassen zou zelfs indecent zijn”, ging de magistraat verder. “De feiten zijn immers uitermate ernstig. Mehdi Nemmouche heeft niet alleen eigenhandig beslist over het leven van vier mensen, hij heeft dat ook gedaan terwijl hij er ten volle van bewust was dat hij op die manier terreur zaaide. Bovendien is er zijn extreme lafheid: hij schiet mensen langs achter neer, hij doodt een oude dame met een oorlogswapen en heeft nu nog steeds niet het lef om zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

“Geen spijt”

Nemmouche toont geen enkele vorm van berouw en doet zelfs op het proces alleen aan provocatie, aldus de magistraat. “Hij blijft ook een gevaar betekenen. ‘Voor Allah tot de dood, geen wapenstilstand en geen verzoening’, is zijn eigen uitspraak. De enige vraag die zich stelt bij zijn vrijlating, is wie zijn volgende slachtoffer zal zijn.”

Dat Nemmouche een ongelukkige jeugd zou gehad hebben en dat hij door zijn pleegouders mishandeld werd, zoals zijn advocaten beweren, staat niet alleen niet vast, het kan ook niet gelden als verzachtende omstandigheid.

“Van enige spijt is bij hem ook geen sprake”, zei advocaat-generaal Moreau. “Hoe kan het ook, als hij in de val is gelokt? Zelfs als hij straks toch zegt dat hij berouw heeft, zal dat geen gemeende spijtbetuiging zijn maar enkel om een lagere straf te krijgen.”

De jury van het Brusselse assisenhof verklaarde Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer (30) afgelopen donderdag schuldig aan viervoudige moord met terroristisch karakter. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkers Alexandre Strens en Dominique Sabrier doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens heeft geleverd.



Mededader Nacer Bendrer

Het openbaar ministerie had gevraagd om Bendrer als medeplichtige schuldig te bevinden, maar de jury besliste daar anders over en verklaarde hem schuldig als mededader. Dat is een “fout”, volgens zijn advocaat Gilles Vanderbeck. Volgens Vanderbeck zijn er talrijke verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt. “Iedereen weet dat Bendrer niet ter plaatse was, dat hij de trekker niet heeft overgehaald, dat hij dit project niet heeft voorbereid”, klinkt het. “Men beschuldigt hem ervan de wapens te hebben geleverd, maar dat hebben we tegengesproken.”

Het Openbaar Ministerie ziet echter ook voor Bendrer niet veel verzachtende omstandigheden en eist een gevangenisstraf van “minstens 30 jaar” tegen de mededader. “De feiten waarvoor Nacer Bendrer schuldig is verklaard, blijven extreem ernstig maar zijn rol is toch anders dan die van Nemmouche”, aldus advocaat-generaal Moreau. “Nemmouche is de aanstoker en de uitvoerder van de aanslag, Bendrer is degene die ‘enkel’ hulp heeft verleend. Dat verschil moet zich weerspiegelen in de strafmaat.”

Daarvoor moet de jury wel verzachtende omstandigheden vinden die van toepassing kunnen zijn op Bendrer.

“Veel zijn er niet”, ging de magistraat verder. “Je kan niet zeggen dat hij een blanco strafblad heeft, hij is al veroordeeld voor diefstallen, geweld en wapengeweld. Hij heeft geen moeilijke jeugd gekend, maar is opgegroeid in een liefdevolle familie. Hij heeft niet meegewerkt aan het onderzoek, hij heeft gelogen en blijft nog steeds liegen. Uit het psychiatrisch verslag blijkt ook dat hij een borderline-persoonlijkheid heeft en sociopathische trekken heeft, en dus gevaarlijk kan zijn voor de maatschappij.”

“Bloed niet rechtstreeks aan zijn handen”

De enige verzachtende omstandigheid is dat Bendrer het bloed van de slachtoffers niet rechtstreeks aan zijn handen heeft, aldus nog Moreau. “Maar zelfs met die omstandigheid moet de straf op dezelfde hoogte staan als het kwaad dat veroorzaakt is, en mag de straf dus niet lager liggen dan 30 jaar.”

Het OM vroeg ook dat Nemmouche en Bendrer voor 15 jaar ter beschikking gesteld zouden worden van de strafuitvoeringsrechtbank, zodat ze bij een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling langer onder de controle van de strafuitvoeringsrechtbank zouden vallen.

