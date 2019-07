Open Vld zit opnieuw aan tafel in laatste rechte lijn Brusselse regeringsgesprekken, MR blijft in oppositie LH TT

16 juli 2019

14u03

Bron: Belga 4 De finale vergadering voor een Brussels regeerakkoord is met enkele uren vertraging dan toch van start gegaan. Open Vld bleef eisen om de MR mee in de regering op te nemen, en daarvoor was zelfs voorzitster Gwendolyn Rutten naar Brussel afgezakt. Maar uiteindelijk zouden de liberale onderhandelaars Sven Gatz en Guy Vanhengel toch het mandaat hebben gekregen om verder te onderhandelen nadat duidelijk werd dat geen enkele andere partij op die vraag wilde ingaan. De MR blijft zo in de oppositie.

Met 24 uur vertraging wilden de onderhandelaars van de zes partijen - Groen, Open Vld, one.brussels-sp.a, PS, Ecolo en DéFI - deze namiddag een nieuwe poging ondernemen om tot een definitief akkoord te komen voor een nieuwe Brusselse regering. Gisteren werd de plenaire vergadering na enkele uren opgeschort nadat Open Vld andermaal erop aandrong om de MR mee aan boord te halen. Maar daar kan voor de Franstalige partijen geen sprake van zijn.

Rond 13 uur waren de onderhandelaars aangekomen in het Brussels Parlement voor wat de finale onderhandelingen voor regeerakkoord moest worden. Maar Open Vld bleef aandringen op de komst van MR. Daarvoor was zelfs Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten afgezakt naar de Lombardstraat, het adres van de Brusselse assemblee, zo wordt door een onderhandelaar bevestigd. Zij zat de hele namiddag apart samen met onderhandelaars Sven Gatz en Guy Vanhengel om zich te beraden.



Intussen zaten de andere onderhandelaars te wachten tot de Open Vld’ers terug aan de tafel aanschuiven. Dat gebeurde uiteindelijk om iets voor 18 uur nadat bij de liberalen duidelijk was geworden dat de MR mee aan boord nemen echt niet zou lukken.

Ecolo-onderhandelaar Zakia Khattabi vond de démarche maar niets, liet ze merken op Twitter. “En zeggen dat de echte kermis maar op een paar passen van hier is”, schreef ze deze namiddag, verwijzend naar de Zuidfoor.

“Zo snel mogelijk afronden”

"We hebben met zes partijen de wil om zo snel mogelijk af te ronden en samen een mooi akkoord af te sluiten", antwoordde Laurette Onkelinx (PS) gisteren al op de vraag of er een kans was dat MR nog tot de Brusselse regering zou toetreden. Volgens haar hebben de technische werkgroepen, die aan het werk gezet werden nadat de vergadering gisterennamiddag werd opgeschort, goed werk geleverd, maar ze bleef voorzichtig over wanneer er witte rook kon verwacht worden. "Men moet nooit de laatste rechte lijn onderschatten", aldus Onkelinx.



"Ik wil voortwerken met de zes partijen met wie we in een goede sfeer de stad gaan veranderen", aldus Elke Van den Brandt. De werkgroepen hebben ook volgens haar goed gewerkt. Pascal Smet (one.brussels-sp.a) beperkte zich tot de mededeling dat "we gaan voortwerken".

Maingain scherp voor MR

Olivier Maingain was erg scherp voor de MR. "De MR wil in de Brusselse onderhandelingen inbreken en is zelfs bereid de tekst die we onderhandeld hebben bijna zonder meer te aanvaarden", aldus de DéFI-voorzitter. Maar de Open Vld-onderhandelaars hebben volgens hem de wil om de onderhandelingen te doen slagen.

"We moeten de MR buiten de Brusselse regering houden, in het belang van het gewest", vervolgde Maingain, die in heel de operatie de schaduw van N-VA ontwaart. Hij verwacht een regering tegen het einde van de week "als iedereen zich aan de engagementen houdt".

Regering tegen 21 juli

In de mededeling die de zes partijen gisteren verspreidden, werd benadrukt dat de onderhandelaars wensen dat de Brusselse regering tegen 21 juli geïnstalleerd is. De toetredingscongressen zouden ten laatste morgen plaatsvinden. Maingain zei tenslotte dat er vandaag wellicht al over de verdeling van de bevoegdheden gepraat zal worden.