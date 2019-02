Open Vld zal versoepeling SWT niet goedkeuren, "niet in regering en niet in parlement" SPS

26 februari 2019

21u45

Bron: Belga 0 De liberalen willen de versoepeling van het het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), een element in het loonakkoord dat afgelopen nacht werd afgeklopt door de sociale partners, niet goedkeuren, "niet in de regering en niet in het parlement". Dat zei Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne in ‘Terzake’.

Vakbonden en werkgevers willen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, of het vroegere brugpensioen) dit jaar nog mogelijk maken voor werknemers van 58 jaar in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering. Afgelopen zomer had de intussen ontslagnemende regering-Michel I nog beslist om de minimumleeftijd voor SWT al op te trekken tot 59 jaar dit jaar, en tot 60 jaar in 2021, maar de sociale partners hebben die kalender nu aangepast.

“No pasarán”

Open Vld'er Van Quickenborne reageerde meteen misnoegd. "No pasarán", zei hij op Twitter. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) leek die toon na een overleg met de sociale partners in de ambtswoning van de premier wat te verzachten, maar daar is niets van aan, zei Van Quickenborne in ‘Terzake’. "Er zitten heel veel goede elementen in het loonakkoord, maar het SWT is een probleem, niet alleen voor minister De Block, niet alleen voor mij, maar voor de hele partij", klonk het. "Daar zijn we heel duidelijk in.”

Volgens Van Quickenborne plegen de andere regeringspartners contractbreuk als ze de kalender voor SWT nu toch aanpassen. "Eigenlijk zegt men dan: de deals die wij maken, dat is allemaal voor de vuilnisbak. En dat kan niet.”

De liberalen zijn alvast niet van plan het loonakkoord met de versoepeling van SWT goed te keuren, zei hij. "Wij gaan het loonakkoord, als het bijvoorbeeld gaat over meer loon, goedkeuren in de regering en in het parlement. Maar dat element van de versoepeling van SWT gaan we niet goedkeuren, niet in de regering en niet in het parlement. Dat is heel duidelijk. We kunnen het ons niet permitteren om opnieuw stappen achteruit te zetten: als je de factuur wil betalen, moeten er meer mensen aan de slag, en dit gaat daar lijnrecht tegenin.”

Van Quickenborne ging in ‘Terzake’ in debat met zijn CD&V-collega Hendrik Bogaert. Hij staat wel achter het volledige loonakkoord, zij het "een beetje tegen heug en meug". "Ik sta ook niet te springen voor dat brugpensioen, maar we zijn wel op weg naar die 60", benadrukte Bogaert. "Men is daar vanochtend op gevlogen als een hond op een frikandel, maar de leeftijd schuift wel degelijk op.”