Open Vld wil winkeliers bevrijden van administratieve rompslomp van de fruitpers

14 januari 2020

09u56

Open Vld-Kamerlid Christian Leysen dient een wetsvoorstel in om de talrijke administratieve regels voor winkeliers met een fruitpers, af te schaffen. Nu moeten winkeliers onder meer een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, doorgeven hoeveel hectoliter sap ze verkopen en minstens 500 euro waarborg betalen. "Pure kafka. Het gaat over fruitpersen, we moeten het niet moeilijker maken dan het al is", vindt Leysen.

In veel supermarkten staat tegenwoordig een sinaasappelpers. Maar omdat het vers geperste fruitsap in de wet beschouwd wordt als alcoholvrije drank, moeten de winkeliers aan heel wat verplichtingen voldoen. Zo moeten ze een blanco strafblad kunnen voorleggen, een vergunning accijnsinrichting invullen, bijhouden hoeveel sinaasappel ze op voorraad hebben, doorgeven hoeveel hectoliter vruchtensap ze verkocht hebben en een verpakkingsheffing betalen.

"Pure kafka", vindt Open Vld-Kamerlid Christian Leysen. "Dat kost de winkeliers én de administratie tijd en geld." Leysen dient een wetsvoorstel in om de administratieve regels af te schaffen. "Er zijn al genoeg regels in ons land. Als het gaat over fruitpersen, moeten we het niet moeilijker maken dan het is."

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) werkte vorig jaar al aan een ministeriële omzendbrief om de verplichtingen af te schaffen, en heeft daar toen ook over samengezeten met de sector. Maar die piste werd verlaten omdat een omzendbrief de verplichting om een borg van 500 euro te betalen en om een accijnsinrichting aan te vragen, niet kan opheffen, legt zijn kabinet uit. "Een wetswijziging is nodig, vandaar het wetsvoorstel.”