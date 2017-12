Open Vld wil verkrachting door vrouwen beter kunnen vervolgen TMA

Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter. Open Vld wil een aantal lacunes in het strafwetboek over verkrachting en aanranding wegwerken. Dat moet onder meer vervolging van verkrachting wanneer de dader een vrouw en het slachtoffer een man is, beter mogelijk maken. Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter dient daar een wetsvoorstel voor in.

Het wetsvoorstel moet het strafwetboek op drie punten aanscherpen in zaken van verkrachting en aanranding. Zo is vandaag het aanranden van personen ouder dan zestien jaar niet strafbaar wanneer er geen geweld of bedreiging aan te pas komt. Het wetsvoorstel wil aanranding van personen ouder dan zestien in alle gevallen strafbaar maken. "Het gebeurt immers vaak dat een slachtoffer bij volle bewustzijn en zonder bedreiging wordt aangerand. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer verstijfd is van angst", argumenteert de justitiespecialiste van Open Vld.

Verdovende middelen

Het voorstel moet ook de lijst van verzwarende omstandigheden bij verkrachting en aanranding aanvullen. "Wanneer een dader het slachtoffer drugs, verdovende middelen of drank heeft toegediend om het slachtoffer willoos of minder bewust te maken, dan moet de rechter daar rekening mee kunnen houden en een zwaardere straf kunnen opleggen. Dat is de logica zelve", aldus nog Van Cauter.





Vrouwelijke dader

Het liberale Kamerlid wil ook het strafwetboek aanpassen zodat een vrouw beter kan worden vervolgd voor verkrachting met penetratie van een man. "Enkele jaren geleden werd een vrouw vrijgesproken voor de verkrachting van een man die het verstandelijk vermogen van een zevenjarige had. Dat komt omdat onze wetgeving er eigenlijk van uit gaat dat een verkrachting steeds gepleegd wordt door een man". In het voorstel luidt de definitie van verkrachting dan: "Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt". Nu heeft het strafwetboek het enkel over "op een persoon die daar niet in toestemt".