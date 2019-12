Open Vld wil toch 6 procent besparen op partijdotaties en meteen ook loon parlementsleden verlagen HR

17 december 2019

13u43

Bron: Belga 6 Politiek Open Vld is toch bereid 6 procent te besparen op de werkingskosten van het Vlaams Parlement en op de dotaties voor de partijen. De liberalen roepen meteen de andere partijen in het parlement op extra te besparen, bijvoorbeeld door bijkomend te snijden in de lonen van de parlementsleden. “De kous mag hiermee niet af zijn. De 6 procent mag geen schaamlapje zijn om de fundamentele discussie uit de weg te gaan”, zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

Open Vld krijgt vandaag forse kritiek omdat de partij in het Bureau van het Vlaams Parlement als enige zou dwars gelegen hebben rond een plan waarbij 6 procent zou bespaard worden op de dotaties van de partijen.

Open Vld countert de kritiek en zegt dat het verder wil gaan dan de zes procent besparing die nu voorligt. “Wij willen daarbij verder gaan dan de zes procent die op tafel ligt. Dat was ons standpunt in het bureau en dat blijft het vandaag nu de discussie in de media wordt gevoerd”, zegt fractieleider Schiltz na afloop van een partijbestuur.

Open Vld is nu alsnog bereid om het voorstel voor de 6 procent besparing te steunen. “Tegelijk roepen we de andere partijen op om méér te besparen. De kous mag hiermee niet af zijn. De 6 procent mag geen schaamlapje zijn om de fundamentele discussie uit de weg te gaan”, aldus Schiltz.

Inleveren op loon

Concreet legt Open Vld twee bijkomende elementen op tafel. “Ten eerste willen we dat Vlaamse parlementsleden zelf een inspanning doen en 5 procent inleveren op hun loon. In de Kamer is dat al sinds 2012 het geval, hoog tijd dat het Vlaams parlement nu volgt”, meent Schiltz.

Immo-makelaar

Ten tweede wil Open Vld het hele systeem van partijfinanciering grondig hervormen. “Dit is immers ontspoord. Er zijn partijen die zo veel geld hebben dat ze immo-makelaar spelen door met belastinggeld vastgoed op te kopen en te verhuren. Dat is nooit de bedoeling geweest. De partijdotaties dienen om een normale politieke werking te financieren. Er moet dus een eerlijker systeem komen met een faire inspanning van de grootsten.”