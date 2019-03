Open Vld wil Lode Vereeck niet op lijst ttr

08 maart 2019

21u51

Bron: belga 0 Lode Vereeck krijgt geen plaats op een lijst van Open Vld voor de komende verkiezingen. Dat zegt hij zelf in een bericht op Facebook. Het parket heeft een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan de Hasseltse universiteit geseponeerd, maar de partij zou van mening zijn dat een serene campagne met Vereeck niet meer mogelijk is.

"Hoewel het parket na een uitgebreid onderzoek mijn dossier geklasseerd heeft wegens gebrek aan bewijs, is de partij van mening dat een serene campagne niet meer mogelijk is na de uitspraken van de Hasseltse rector", stelt Vereeck, die zegt ontgoocheld te zijn.



De rector had na het nieuws over de seponering laten verstaan dat hij toch nog een intern tuchtonderzoek wil starten.



De partij bevestigt dat Vereeck niet op haar lijsten zal staan, maar wil verder geen commentaar kwijt.

