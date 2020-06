Open Vld wil dat Rekenhof prijskaartje van elk wetsvoorstel berekent SVM

12 juni 2020

15u05

Bron: Belga 2 Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) wil dat het Rekenhof van elk wetsvoorstel de kostprijs berekent. Het zint de Vlaamse liberaal niet dat er de laatste tijd nogal wat wetteksten groen licht krijgen in de Kamer waar soms een fiks prijskaartje aan vasthangt, terwijl de strijd tegen de coronacrisis handenvol geld kost.

Leysen en zijn fractieleider Vincent Van Quickenborne klagen al langer dat de coronacrisis misbruikt wordt om de "uitgavensluis" te openen. Zo protesteerden ze eerder tegen de aanpassing aan de mijnwerkerspensioenen, die 200 miljoen euro kost. Dat de commissie Financiën een btw-verlaging op zeep goedkeurde, is hen eveneens een doorn in het oog. "De maatregel kost 124 miljoen euro en geldt voor alle zeepproducten, van Dash en Dreft tot luxehandzeep van Chanel N°5", hekelt Leysen.

Het liberale duo vindt de gang van zaken onverantwoord, vooral gezien de coronafactuur die op ons afkomt. Van Quickenborne kijkt daarbij vooral naar de linkerzijde, maar merkt tegelijkertijd op dat Vlaams Belang vaak met die partijen meestemt. Hij verwijt de extreemrechtse partij "aan het handje te lopen" van de Franstalige communisten.

Leysen wil het goedkeuren van dure voorstellen een halt toeroepen. Hij stelt een aanpassing aan het Kamerreglement voor zodat het Rekenhof steeds gevraagd kan worden het kostenplaatje van een voorstel te berekenen. Of dat iets zal veranderen, is zeer de vraag. Het was bijvoorbeeld geweten dat de aanpassing van de mijnwerkerspensioenen een duit zou kosten, maar niettemin kreeg het voorstel groen licht.

