Open Vld wil begroting volgende legislatuur in evenwicht volgens ‘blauw groeiplan’

06 april 2019

18u49

Bron: Belga 0 Op een congres in Brussel hebben de leden van Open Vld vandaag het "blauw groeiplan" - zeg maar het socio-economische verkiezingsprogramma van de partij - goedgekeurd. Lastenverlagingen, jobcreatie en een slankere en efficiëntere overheid - met ‘incentives’ voor ambtenaren die daartoe bijdragen - zijn enkele van de programmapunten. Open Vld wil de volgende legislatuur de begroting in evenwicht brengen.

Voorzitter Gwendolyn Rutten en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo stelde de krachtlijnen van het groeiplan deze week al voor. Open Vld wil een verdere verlaging van de personenbelasting, die gemiddeld 1.000 euro netto extra per jaar moet opleveren. De werkloosheidsuitkering moet tot twee jaar beperkt worden - na een verhoging aan de beginperiode - en het systeem van SWT (het vroegere brugpensioen) moet vervangen worden door een systeem van "werken met bedrijfstoeslag". Oudere werknemers zouden een nieuwe, minder veeleisende job kunnen uitoefenen en bovenop het loon dat ze dan verdienen een toeslag kunnen krijgen van de ex-werkgever.



De Vlaamse liberalen willen ook het overheidsbeslag verder omlaag - tot onder de 50 procent - en ze willen de begroting in evenwicht brengen. Het congres liet expliciet in de tekst opnemen dat dat evenwicht er tijdens de volgende legislatuur moet komen.

Geen straffen

Het persoonlijke voorstel van de Antwerpse Kamerlijsttrekker Christian Leysen om het loon van ministers te koppelen aan doelstellingen zoals een begrotingsevenwicht, haalde het niet. Bij een economische crisis kan de begroting wel eens in het rood gaan, en dan zou het niet gepast zijn ministers daarvoor te bestraffen, luidde het.



De overheid moet "klein, eenvoudig, efficiënt en kostenbewust zijn", vinden de Vlaamse liberalen. Op aangeven van Vlaams parlementslid Rik Daems kwam er een aanvulling dat ambtenaren die daartoe bijdragen, daarvoor beloond moeten kunnen worden, bijvoorbeeld met een extra premie. "In de privésector is dit common practice", zei Daems daarover.

