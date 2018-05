Open Vld wil antwoorden na schietpartij in Luik: "Hoe is het mogelijk dat zo iemand niet in de gevangenis zit?" SVM

31 mei 2018

10u41

Bron: Belga 0 Open Vld zit met veel vragen rond het penitentiair verlof van de schutter in Luik en verwacht deze namiddag antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat zei Kamerlid Carina Van Cauter op Radio 1.

In de Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de aanslag in Luik. "Wij stellen ons veel vragen", zegt Van Cauter. "Hoe is het kunnen gebeuren dat iemand die ernstige feiten pleegde en veroordeeld was toch opnieuw in de fout kon gaan? Hoe is het mogelijk dat zo iemand niet in de gevangenis zit?"

"Als je merkt dat er tekenen zijn van radicalisering moet je een penitentiair verlof dat eerder is toegekend opnieuw in vraag durven stellen", vindt het Kamerlid. "Heeft men hier die analyse gemaakt? Die antwoorden moeten absoluut komen."

Open Vld wil meer geld uittrekken voor de gevangenissen. "Als er tekorten zijn, moeten we zorgen dat er middelen beschikbaar zijn om te komen tot een verwachte uitvoering van de straf", aldus Van Cauter. "Ook op korte termijn moet er worden gekeken op welke wijze meer plaatsen beschikbaar kunnen komen, zodat het penitentiair verlof niet dient om de druk op de gevangenissen te beheersen. We krijgen immers de indruk dat het verlengd penitentiair verlof er onder andere is gekomen om de overbevolking te beheersen. Dat is absoluut geen goede zaak."